넷마블 '페이트/그랜드 오더' 한국 서비스 9주년 기념 웹사이트 공개

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 30일 페이트·그랜드 오더 한국 서비스 9주년 웹사이트를 공개했다
- 넷마블은 12월 AGF 2026에서 공식 방송과 특별 무대를 선보인다
- 9주년 기념 굿즈는 30일부터 11월 5일까지 사전 판매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블이 모바일 RPG '페이트/그랜드 오더'의 한국 서비스 9주년을 기념한 웹사이트를 공개했다. 넷마블은 12월 개최되는 'AGF 2026'에도 참가한다.
특별 웹사이트에는 한국 이용자를 위해 제작한 9주년 기념 일러스트와 기념 굿즈, AGF 2026 참가 소식이 공개됐다.
9주년 기념 일러스트는 '칼데아 출장 별하늘 관측회'를 콘셉트로 제작됐으며 AGF 2026 현장 부스도 동일한 콘셉트로 꾸며진다.
AGF 2026에서는 공식 방송, 코스프레 쇼, 대미지 트라이얼 등 다양한 프로그램을 선보인다. 12월 5일 레드 스테이지에서는 일본 성우 타카하시 리에와 아카바네 켄지가 출연하는 특별 무대가 진행된다.
레드 스테이지 현장 관람권을 증정하는 이벤트를 실시한다. 11월 9일까지 웹사이트에서 응모할 수 있으며 마스터 레벨 130 이상인 이용자를 대상으로 추첨을 통해 당첨자를 선정한다.
9주년 기념 굿즈는 FGO 커맨드 카드 볼캡, 키캡 세트, 아크릴 피규어, 포스터, 한복 일러스트 아크릴 블록, 한복 일러스트 구절판 디오라마 등으로 구성됐다. 30일부터 11월 5일까지 온라인 상점에서 사전 판매되며 AGF 2026 현장에서도 구매할 수 있다.
'페이트/그랜드 오더'는 TYPE-MOON의 '페이트' 시리즈를 기반으로 한 모바일 RPG다. 넷마블은 2017년 11월부터 국내 서비스를 제공하고 있다.
origin@newspim.com