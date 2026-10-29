강릉시 '2026 강릉트래블마트' 개최…국내외 관광업계 간 교류 확대

AI 핵심 요약beta
- 강릉시가 29일 강릉트래블마트를 개최했다
- 강릉시는 일본·대만 여행사와 해외시장 개척 협약을 체결했다
- 국내외 업계는 강릉·동해안 관광상품 개발을 논의했다
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = '2026 강릉트래블마트'(GTM 2026)가 29일 강릉컨벤션센터에서 국내외 관광업계 관계자들이 참여한 가운데 개최됐다.
강릉시는 이번 행사를 통해 국내외 인바운드 여행사와 강릉시 및 강원권 관광업체 간의 교류 확대를 계획하고 있다. 또 행사 중 일본 대형 여행사 HIS와 대만 온라인 여행 플랫폼 아시아요(Asiayo)와 공동 마케팅 업무협약(MOU)을 체결하며 강릉의 해외 시장 개척에 나섰다.
오전 세션인 '트래블포럼'에서는 '로컬 브랜드의 세계적 도약'을 주제로 강릉의 국제관광 미래 전략을 논의했다. 아시아요 CK Cheng 대표의 기조연설에 이어 가톨릭관동대학교 한진영 교수의 발제가 있었으며 국내외 주요 관광 기관과 학계 전문가, 지역 관광업계 관계자들이 패널로 참여했다.
오후 세션으로 진행된 기업 간 거래(B2B) 상담회에서는 국내외 여행사와 강릉시 및 강원권 관광업체 간 일대일 상담이 진행됐다. 강원권 내 숙박시설, 관광·체험 콘텐츠 운영사, 관광상품 및 기념품 제작 업체들이 많이 참가해 강원권 관광 여건을 소개했다.
이번 상담회에서 참가자들은 단순한 관광 정보 교류를 넘어 강릉의 우수한 관광 자원을 활용한 신규 상품 개발과 실질적인 해외 판매 가능성을 집중 검토했다. 또 강릉을 중심으로 강원 동해안을 연결하는 관광상품 개발 방향에 대한 논의도 진행된 것으로 나타났다.
김중남 강릉시장은 "이번 트래블마트가 단발성 행사로 끝나지 않고 국내외 여행업계와 지속적인 협력 관계를 구축하는 출발점이 되기를 기대한다"며 "지역의 특색 있는 관광 콘텐츠를 경쟁력 있는 상품으로 발전시켜 외국인 관광객 유치와 지역관광 활성화로 이어가겠다"고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com