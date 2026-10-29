"배움의 물결, 과천을 항해하다"...과천시 '제16회 평생학습축제' 개최

AI 핵심 요약beta
- 과천시는 29일 평생학습축제를 30일부터 개최한다고 밝혔다
- 68개 기관·단체가 작품 570점과 체험 69개를 선보인다
- 공연 23개와 친환경·AI 체험 프로그램도 운영한다
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신계용 시장 "시민이 배움의 기쁨 나누는 장...평생학습 지속 지원할 것"
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 오는 30일부터 31일까지 이틀간 과천시민회관에서 '제16회 과천시 평생학습축제'를 개최한다고 29일 밝혔다.
이번 축제는 '배움의 물결, 과천을 항해하다'라는 슬로건 아래 시민들이 그동안 평생학습을 통해 쌓아온 성과를 공유하고 배움의 가치를 함께 나누기 위해 마련됐다.
올해 행사에는 관내 68개 기관·단체 및 평생학습 동아리가 참여한다. 회화, 캘리그라피, 서예, 사진 등 학습자들이 직접 제작한 작품 570점이 전시되며 체험·홍보 프로그램 69개와 다채로운 공연 23개가 펼쳐져 풍성한 즐길 거리를 제공한다.
행사장 내 체험 부스에서는 친환경 소품 만들기, 전통차 체험, 나만의 키링 만들기 등 생활 밀착형 체험 프로그램과 인공지능(AI)·디지털 기술을 활용한 최신 교육 콘텐츠를 직접 경험해 볼 수 있다.
신계용 과천시장은 "이번 평생학습축제는 시민들이 배움의 기쁨을 나누고 함께 성장하는 뜻깊은 축제의 장"이라며 "많은 시민이 참여해 평생학습의 즐거움을 누릴 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com