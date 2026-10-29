北 박명진, 나고야 AG 金 이어 세계역도선수권 65kg급서 세계신기록 우승

AI 핵심 요약beta
- 박명진이 28일 세계선수권 남자 65㎏급에서 금메달을 차지했다
- 박명진은 용상 187㎏과 합계 331㎏으로 세계신기록을 세웠다
- 북한은 이틀 연속 세계선수권 금메달을 획득했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=북한 역도 대표팀 박명진이 2026 국제역도연맹(IWF) 세계선수권대회 남자 65㎏급에서 세계신기록을 세우며 금메달을 목에 걸었다.
박명진은 지난 28일(한국시간) 중국 닝보에서 열린 대회 이틀째 남자 65㎏급 경기에서 인상 144㎏, 용상 187㎏, 합계 331㎏을 들어 올려 2위인 튀르키예의 무함메드 푸르칸 오즈베크(합계 330㎏)를 1㎏차로 제치고 정상에 올랐다.
박명진은 용상과 합계에서 종전 세계 기록을 갈아치웠다. 두 부문의 종전 기록은 중국 허웨지가 지난 5월 세운 용상 183kg, 합계 329kg이다. 박명진은 허웨지보다 용상에서 4kg, 합계에서 2kg 경신했다.
지난달 일본에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 우승을 차지했던 박명진은 남자 역도 국제무대에서 맹활약을 이어갔다.
이날 경기는 메달리스트 3명이 연달아 세계 기록을 경신하는 치열한 접전이었다.
박명진은 첫 종목인 인상에선 3차 시기 147kg을 들어 올리지 못해 144kg, 4위에 만족해야 했다. 하지만 주 종목인 용상에서 세계 신기록으로 순위를 뒤집었다.
3위를 차지한 햄프턴 모리스(미국)는 용상 마지막 시기에서 역전 우승과 세계신기록을 위해 189㎏을 들어 올린 뒤 기쁨을 표출했다. 하지만 심판진 비디오 판독 결과 팔을 굽혔다 폈다는 이유로 '노 리프트'(실패) 판정이 나왔다. 결국 모리스는 합계 328㎏(인상 143㎏·용상 185㎏)으로 동메달에 만족해야 했다. 미국 남자 역도는 1969년 조 두베 이후 57년 만의 세계선수권자 배출을 눈앞에서 놓쳤다.
홈팀 중국은 고개를 숙였다. 아시안게임에서 박명진에게 패했던 허웨지(중국)는 인상에서 148㎏으로 1위에 올랐으나 용상에서 167㎏에 그치며 합계 315㎏ 6위로 밀려났다. 자신이 보유했던 용상과 합계 세계 기록마저 박명진에게 내줬다.
전날(28일) 리성금이 여자 역도 49㎏급에서 세계 신기록으로 금메달을 목에 걸었던 북한 역도는 이틀 연속 시상대 꼭대기에 섰다. 남자 60kg급에서는 박인성이 용상에서 171kg으로 우승했고, 방인청은 인상 130kg, 용상 170kg, 합계 300kg으로 모두 은메달을 땄다.
한편 한국 윤여원(아산시청)은 이 부문에서 인상 128㎏, 용상 161㎏, 합계 289㎏로 17위를 했다.
willowdy@newspim.com