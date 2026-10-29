경기신보, 장윤정 도의회 경노위 부위원장 안산지점 일일명예지점장 위촉

AI 핵심 요약beta
- 경기신보는 29일 장윤정 부위원장을 안산지점 명예지점장으로 위촉했다
- 장 부위원장은 지역 경제인들과 판매 부진과 금리 부담을 논의했다
- 기업인들의 보증 상담을 진행하며 금융지원 제도 개선을 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기신용보증재단(경기신보)은 경기도의회 경제노동위원회 장윤정 부위원장(더민주)을 안산지점 일일명예지점장으로 위촉했다고 29일 밝혔다.
행사에는 시석중 경기신보 이사장과 장윤정 부위원장을 비롯해 경기도중소기업CEO연합회, 안산시소상공인연합회, 안산시총상인연합회 등 지역 경제단체와 금융기관 관계자, 관내 중소기업·소상공인 등 30여 명이 함께했다.
이날 장윤정 부위원장은 경기신보 안산지점으로부터 지역 및 영업점 현안을 보고받은 뒤 기업인 간담회에 참석했다.
참석자들은 판매 부진과 금리 부담, 운영자금 부족 등의 고충을 전했다. 장윤정 부위원장은 이를 듣고 경기신보 및 금융기관 관계자들과 자금 조달 부담을 덜 수 있는 방안을 논의했다.
간담회를 마친 뒤에는 보증 상담을 위해 지점을 찾은 기업인들과 마주 앉아 사업 현황과 자금 사정을 묻고, 신용보증 신청 절차와 이용 과정에서 불편한 점은 없는지 확인했다.
장윤정 부위원장은 "오늘 행사로 얻은 체험을 금융지원 제도 개선으로 이어질 수 있도록 경기도의회 경제노동위원회 차원에서 꼼꼼히 챙기겠다"고 전했다.
시석중 이사장은 "경기신보는 경기도 및 경기도의회와 협력해 중소기업·소상공인이 다시 성장할 수 있도록 든든하게 지원하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com