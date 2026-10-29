폴리텍 대전캠, 졸업생 초청 IT 취업 특강

AI 핵심 요약beta
- 한국폴리텍대학 대전캠퍼스가 28일 재학생 대상 산업체 특강을 개최했다
- 이용수 엑소텍 수석 개발자가 IT 동향과 실무 역량을 설명했다
- 생성형 AI 활용 능력과 프로젝트 중심 포트폴리오의 중요성을 강조했다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국폴리텍대학 대전캠퍼스 스마트소프트웨어과는 지난 28일 재학생들의 취업 역량 강화를 위한 산업체 특강을 개최했다고 29일 밝혔다.
지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 일환으로 마련된 이번 특강에는 스마트소프트웨어과 17학번 졸업생인 이용수 엑소텍 수석 개발자가 강사로 참여했다.
이 씨는 IT 산업 동향과 개발자에게 요구되는 실무 역량, 취업 준비 전략 등을 설명했다.
특히 생성형 인공지능(AI) 확산에 따라 단순한 코딩 능력뿐 아니라 AI를 활용한 문제 해결 능력이 중요해지고 있다고 강조했다.
취업 준비 과정에서는 자격증 취득과 실무 프로젝트 중심의 포트폴리오 구축을 권고했다. 공공 IT 분야 취업에 도움이 되는 전자정부 표준프레임워크 활용 경험의 중요성도 설명했다.
1학년 학생들에게는 겨울방학을 활용한 프로그래밍 학습과 정보처리산업기사 자격증 준비를, 2학년 학생들에게는 적극적인 구직 활동과 현장 경험 축적을 조언했다.
김주희 스마트소프트웨어과 학과장은 "현직 졸업생의 경험을 공유하는 특강이 학생들의 진로 설계에 도움이 될 것"이라며 "산업체 연계 교육을 통해 AI 활용 능력과 실무 역량을 갖춘 인재를 양성하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com