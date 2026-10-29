안성시, 시내버스 총파업 대비 비상수송대책 가동…관용차 등 총 동원

AI 핵심 요약beta
- 안성시는 29일 시내버스 파업에 대비해 비상수송체계를 구축했다
- 관용차·전세버스·택시 등 436대를 투입해 대체 노선을 운영한다
- 광역버스 일부는 정상 운행하며 4305번 이용객은 환승해야 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 안성시가 경기도 시내버스 노동조합의 총파업 예고에 대응해 비상수송체계를 구축해 운영한다.
29일 시에 따르면 경기도 시내버스 노조가 오는 30일 첫차부터 총파업에 돌입함에 따라 노·사 간 협상이 타결될 때까지 비상수송체계를 가동할 예정이다.
실제 안성시 버스 운수업체는 이번 파업에 백성운수 소속 87개 노선(4305번 포함)과 135대의 버스가 참여할 것으로 예상되고 있다.
이에 따라 시는 파업에 대비해 관용차 8~9대와 전세버스 11대, 안녕버스 7대, 똑버스 7대, 택시 403대 등 총 436대를 활용한 비상수송체계를 운영하기로 했다.
비상수송 노선은 안성터미널과 공도터미널, 평택터미널을 연결하는 구간에 관용버스와 전세버스를 투입하고 안성터미널~일죽터미널 노선을 비롯해 공도읍과 원곡면·양성면, 보개·고삼·금광·미양·서운 등 면 지역과 구터미널·안성터미널을 연결하는 노선도 운영할 계획이다.
하지만 8200~8204번과 4401·4402번 광역버스, 남부권·동부권 똑버스, 천안 방면 201번 버스는 정상 운행되며 다만 광역버스 4305번은 운행 중단이 예상돼 이용객들은 4401번 또는 4402번 이용 후 환승해야 한다.
시 관계자는 "출퇴근과 통학시 버스 운행 여부를 꼭 확인한 뒤 이용해 달라"며 자가용 함께 타기와 택시 등 대체 교통수단을 적극 활용해 줄 것을 당부했다.
시는 비상수송 노선과 운행 시간표를 시청 홈페이지와 시정 알림 채널을 통해 안내할 예정이다.
lsg0025@newspim.com