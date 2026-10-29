KGM, 고객 초청 소통 행사 개최…차량 무상점검·관리 체험

AI 핵심 요약beta
- KGM은 29일 고객 40여 명을 초청해 소통 행사를 열었다
- 참가자들은 차량 무상점검과 계절별 관리 교육을 받았다
- 정비 공정 견학과 무쏘 EV 활용 공연도 진행됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = KG 모빌리티(KGM)가 고객을 초청해 차량 무상점검과 차량 관리 교육과 함께 고객과의 소통 의 시간을 가졌다.
29일 KGM에 따르면 광역서비스센터 군포사업장에서 'KGM 서비스 고객 초청 행사'를 열고 사전 신청 고객 가운데 추첨을 통해 선정된 20가족 40여 명을 초청했다.
이날 행사는 고객 차량 무상점검을 시작으로 가을·겨울철 차량 관리 요령에 대한 실차 시연, 스마트키 배터리 교체 실습 등 차량 관리와 관련한 다양한 정보가 공유됐다.
특히 참가자들은 군포사업장의 정비 파트와 판금, 조색, 도장 등 차량 정비 공정을 둘러보고 첨단 진단 장비에 대한 설명을 청취했다.
이어 행사장에서는 무쏘 EV의 V2L(Vehicle to Load) 기능을 활용한 야외 밴드 공연도 마련됐다.
KGM 관계자는 "향후에도 고객의 안전한 차량 운행과 만족도 향상을 위해 다양한 차량 점검 서비스를 확대해 나갈 예정"이라며 "고개들을 위한 지원 프로그램도 강화하겠다"고 밝혔다.
krg0404@newspim.com