평택시, 중국 옌타이 방문… 최원용 평택시장, 바이오산업 국제협력 추진

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 2일부터 4일까지 중국 옌타이시를 방문했다
- 평택시가 현지 바이오기업·시설을 둘러보고 협력을 모색했다
- 최 시장이 4일 포럼에서 바이오산업 육성 비전을 발표했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 미래 성장동력으로 육성 중인 바이오산업 경쟁력 강화를 위한 중국과의 협력 확대를 위해 내달 2일부터 4일까지 중국 산둥성 옌타이시를 방문한다.
29일 시에 따르면 이번 방문은 옌타이시의 공식 초청으로 바이오산업 육성을 위한 국제협력 활동을 추진하기 위한 것으로 평택산업진흥원과 한미약품 관계자들도 동행할 예정이다.
특히 시는 이번 방문을 통해 현지 바이오기업과 산업시설을 둘러보고 한미약품과 옌타이 지역 기업 간 교류를 지원해 기술협력과 해외시장 진출 가능성을 모색한다는 계획이다.
또한 시는 이를 바탕으로 반도체 중심의 산업구조를 다변화하고 새로운 성장동력을 확보하기 위해 바이오산업을 전략적으로 육성하기로 했다.
앞서 시는 최 시장 취임 직후인 지난 7월 한미약품 평택 바이오플랜트를 방문해 기업 관계자들과 현장 간담회를 갖고 산업 육성 방안을 논의한 바 있다.
아울러 최 시장은 4일 열리는 '옌타이-한국 우호도시 경제무역협력 교류포럼'에 참석해 평택시의 바이오산업 육성 정책과 비전을 발표한다.
최 시장은 "바이오산업은 평택의 미래 성장동력으로 육성해 나갈 핵심 분야로 이번 방문을 계기로 지역 바이오기업의 해외 협력 기회를 확대해 나갈 예정"이라고 전했다.
krg0404@newspim.com