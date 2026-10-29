[프로필] 박장서 현대디에프 대표이사 부사장

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점그룹은 29일 박장서 대표를 부사장으로 승진시켰다.
- 박 대표는 영업과 상품 부문을 거친 면세사업 전문가다.
- 2025년 대표이사에 선임돼 현대면세점을 이끌어왔다.
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2025년 대표 선임 이어 1년 만에 승진
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 현대백화점그룹은 29일 2027년 정기 임원 인사에서 박장서 현대디에프(현대면세점) 대표이사 전무를 부사장으로 승진시켰다.
박 대표는 현대면세점에서 영업과 상품 부문을 두루 거친 면세사업 전문가다. 영업담당과 영업본부장, 상품본부장 등 주요 보직을 맡았으며, 2025년 대표이사에 선임돼 회사를 이끌어왔다.
그는 1967년생으로 고려대학교 영어교육과를 졸업했다. 2020년 현대면세점에 영업담당 상무로 입사했다.
이후 2021년 영업본부장 전무를 맡았으며, 2024년에는 상품본부장 전무로 자리를 옮겼다. 영업과 상품 부문을 모두 경험하며 면세점 운영 전반에 대한 전문성을 쌓았다.
2025년 현대면세점 대표이사 전무에 선임됐으며, 이번 정기 인사에서 대표이사 부사장으로 승진했다.
◆ 박장서 현대디에프 대표이사 부사장
▲1967년생 ▲고려대 영어교육과 ▲2020년 현대면세점 영업담당 상무 ▲2021년 현대면세점 영업본부장 전무 ▲2024년 현대면세점 상품본부장 전무 ▲2025년 현대면세점 대표이사 전무 ▲2027년 현대디에프 대표이사 부사장
kji01@newspim.com