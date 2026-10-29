인터지스, 신규 벌크선 확보로 선대 8척 확대…연간 운송량 340만톤

AI 핵심 요약beta
- 인터지스는 28일 4600톤급 벌크선 DK INOX호 진수식을 개최했다
- DK INOX호 인도 후 운영 선박은 8척으로 늘어난다
- 인터지스는 2030년까지 소형 벌크선 3척을 추가 확보한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 동국제강그룹의 물류 계열사 인터지스가 4600톤급 소형 벌크선을 새롭게 확보하며 아시아 근해 해상운송 시장 공략에 속도를 낸다.
인터지스는 지난 28일 중국 양저우시에 위치한 일본 나카니시 조선소에서 신규 벌크선 'DK INOX(디케이 이녹스)'호의 진수식과 명명식을 개최했다고 29일 밝혔다.
DK INOX호는 한국과 일본을 거점으로 중국과 대만, 동남아시아를 연결하는 근해 운송을 위해 건조된 4600톤급 소형 벌크선이다. 선명은 '녹슬지 않는'이라는 의미의 프랑스어 'Inoxydable'에서 따왔다.
인터지스는 현재 7척의 선박을 운영하며 연간 330만톤의 화물을 취급하고 있다. DK INOX호가 인도되면 운영 선박은 8척으로 늘어나고 연간 취급 물량도 340만톤으로 확대될 전망이다.
이번 선박은 인터지스가 2012년 DK ITONIA호 이후 10여년 만에 건조하는 신조선이다. 대형 선박보다 기동성과 운항 유연성이 높은 소형 벌크선을 중심으로 아시아 역내 운송 수요를 확보한다는 전략이다.
인터지스는 2030년까지 신조선과 중고선을 포함해 소형 벌크선 3척을 추가 확보할 계획이다. 이를 통해 아시아 소형 벌크선 시장에서 사업 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
최우일 인터지스 대표는 "DK INOX호는 해운사업 경쟁력을 강화하고 새로운 시장 기회를 확보하기 위한 중요한 발걸음"이라며 "선대 운영 역량을 높여 안정적인 해상운송 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com