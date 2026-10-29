[프로필] 한광영 현대홈쇼핑 대표이사 사장

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점그룹은 29일 한광영 대표를 사장으로 승진시켰다
- 이번 인사는 2027년 1월 1일부터 시행된다
- 한 대표는 30년 넘게 근무한 유통 전문가로 2024년부터 회사를 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
해외패션 사업 총괄…2027년부터 대표 맡아
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 현대백화점그룹은 29일 2027년 정기 임원 인사에서 한광영 현대홈쇼핑 대표이사 부사장을 사장으로 승진시켰다. 이번 인사는 2027년 1월 1일부로 시행된다.
한 대표는 현대백화점과 현대홈쇼핑에서 30년 넘게 근무한 유통 전문가다. 현대홈쇼핑에서 온라인몰과 상품 영업, 영업본부 등을 두루 거쳤으며, 2024년 대표이사에 선임된 이후 회사를 이끌어왔다.
그는 1966년생으로 한양대학교 경영학과를 졸업했다. 1991년 현대백화점에 입사하며 유통업계에 첫발을 내디뎠다.
이후 2014년 현대홈쇼핑 Hmall사업부장 상무를 맡아 온라인 사업을 담당했으며, 2017년에는 생활사업부장 상무로 자리를 옮겼다. 2021년 영업본부장 전무로 승진해 홈쇼핑 영업 전반을 총괄했다.
2024년 현대홈쇼핑 대표이사 부사장에 선임됐으며, 이번 인사에서 사장으로 승진했다.
◆ 한광영 현대홈쇼핑 대표이사 사장
▲1966년생 ▲한양대 경영학과 ▲1991년 현대백화점 입사 ▲2014년 현대홈쇼핑 Hmall사업부장 상무 ▲2017년 현대홈쇼핑 생활사업부장 상무 ▲2021년 현대홈쇼핑 영업본부장 전무 ▲2024년 현대홈쇼핑 대표이사 부사장 ▲2027년 현대홈쇼핑 대표이사 사장
kji01@newspim.com