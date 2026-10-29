한국콜마, 피부서 녹는 '히알루론산 파우더' 개발…특허 획득

AI 핵심 요약beta
- 한국콜마는 29일 히알루론산 파우더 제형을 개발하고 특허를 획득했다
- 히알루론산을 250㎛ 크기 뾰족한 결정으로 만들어 흡수를 돕게 했다
- 일반 크림보다 보습 지속력이 최대 62% 높았으며 제품화를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
스킨케어 제품에 확대 적용
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한국콜마는 보습 성분인 히알루론산을 뾰족한 결정 형태의 가루로 만든 '히알루론산 파우더' 제형을 개발하고 관련 기술 특허를 획득했다고 29일 밝혔다.
이번 제형은 피부 표면을 자극해 유효성분의 흡수를 돕는 스피큘에서 착안했다. 스피큘은 해면동물에서 얻는 미세한 침 형태의 소재로, 물에 녹지 않아 사용 시 자극과 세안 부담이 있다.
한국콜마는 4년여의 연구를 통해 히알루론산 입자를 단단한 결정으로 굳힌 뒤 250㎛(마이크로미터) 크기의 뾰족한 가루로 만드는 공법을 개발했다.
피부에 가루를 올리고 가볍게 문지르면 결정이 피부 표면에 닿아 유효성분 전달을 돕고, 이후 수분에 녹는 방식이다. 별도로 씻어낼 필요가 없도록 설계했다.
한국콜마에 따르면 자체 실험에서 일반 크림 대비 보습 지속력이 최대 62% 높게 나타났다.
회사는 해당 제형을 적용한 스킨케어 제품을 선보일 계획이다. 레티놀과 병풀추출물, 알란토인 등을 배합한 제품을 개발하고, 새 공법을 세럼·크림·미스트 등 다양한 제형에도 확대 적용할 방침이다.
한국콜마 관계자는 "축적해 온 제형 안정화 기술과 전달기술을 토대로 새로운 제형을 개발했다"며 "소비자가 피부 효능을 체감할 수 있는 기술을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com