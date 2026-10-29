SK바이오사이언스, 美 정부 지원 에볼라 백신 개발 참여

AI 핵심 요약beta
- SK바이오사이언스가 29일 미국 지원 에볼라 백신 개발에 참여했다
- SK바이오사이언스는 생산공정 확장과 대량생산을 맡는다
- BARDA는 임상과 백신 생산에 최대 9900만달러를 지원한다
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독일 자회사 IDT와 생산 역할 분담
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오사이언스가 미국 정부의 지원을 받는 에볼라 백신 개발 프로젝트에 참여해 생산공정 확장과 대량생산을 맡는다. 독일 자회사 IDT 바이오로지카는 충전과 완제 공정을 담당한다.
SK바이오사이언스는 국제 비영리 백신 연구기관 IAVI, 힐레만 연구소 등과 함께 분디부교 바이러스(BDBV) 감염증 대응 백신 개발 프로젝트에 참여한다고 29일 밝혔다.
미국 보건복지부 산하 생물의약품첨단연구개발국(BARDA)은 이번 프로젝트에 최대 9900만달러(약 1310억원)를 지원한다. 이 가운데 확정된 초기 지원금은 3600만달러(약 477억원)다.
지원금은 임상 1상을 포함한 임상·규제 활동과 감염병 유행 대응을 위한 백신 생산·공급 등에 투입될 예정이다. 변이 바이러스주를 반영한 백신 개발도 추진한다.
참여 기관들은 분디부교 바이러스에 대응해 1회 접종으로 신속한 면역 형성을 유도하는 백신 개발과 공급 체계 구축을 목표로 하고 있다. 현재 해당 바이러스에 특화된 백신이나 전용 치료제는 없는 상황이라고 회사는 설명했다.
IAVI는 전체 프로그램을 총괄하며 임상 개발과 미국 식품의약국(FDA) 등 규제기관 대응을 주도한다. 힐레만 연구소는 초기 임상용 백신 생산과 기술이전을 담당한다.
SK바이오사이언스는 생산 규모를 확대하는 공정 개발과 대량생산을 맡는다. IDT는 무균 충전부터 최종 제품 생산까지 충전·완제 공정을 수행해 양사의 생산 역량을 연계할 계획이다.
이번 사업은 전염병대비혁신연합(CEPI)의 지원으로 IAVI와 힐레만 연구소가 추진해 온 백신 개발을 보완·확대하는 프로젝트다. 참여 기관들은 기존 자이르 에볼라 백신에 활용된 재조합 수포성 구내염 바이러스(rVSV) 플랫폼을 기반으로 개발을 진행한다.
SK바이오사이언스는 앞서 MSD, 힐레만 연구소, CEPI 등과 차세대 자이르 에볼라 백신 개발 및 제조공정 개선에 협력해 왔다.
안재용 SK바이오사이언스 사장은 "글로벌 파트너들과 협력해 백신의 신속한 개발과 안정적인 공급망을 구축하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com