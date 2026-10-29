KGM, 군포 서비스센터서 고객 초청 행사…겨울철 차량 관리 교육

AI 핵심 요약beta
- KGM은 28일 고객 초청 행사를 열고 차량 무상점검을 했다
- 고객 40여명은 20여개 항목 점검과 계절별 관리법을 체험했다
- 참가자들은 정비시설을 견학하고 무쏘 EV 전력공급 기능을 체험했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = KG모빌리티(KGM)가 고객을 대상으로 차량 무상점검과 정비시설 견학 프로그램을 운영하며 서비스 접점 확대에 나섰다.
KGM은 지난 28일 경기도 군포 광역서비스센터에서 'KGM 서비스 고객 초청 행사'를 개최했다고 29일 밝혔다.
이번 행사에는 사전 신청 고객 가운데 추첨으로 선정된 20가족 40여명이 참석했다. KGM은 참가 고객의 차량을 무상으로 점검하고 가을·겨울철 차량 관리 방법을 안내했다.
무상점검은 타이어 공기압과 오일류 등 20여개 항목을 대상으로 진행됐다. 첨단 진단 장비를 활용한 정밀진단과 스마트키 배터리 교체 실습도 마련됐다.
참가자들은 군포사업장의 정비와 판금, 조색, 도장 등 주요 공정을 둘러보고 차량 정비 과정과 진단 장비의 작동 원리에 대한 설명을 들었다. 전기 픽업트럭 무쏘 EV의 외부 전력 공급 기능(V2L)을 활용한 야외 공연도 진행됐다.
KGM 관계자는 "고객들이 실제 차량 시연과 체험을 통해 정기점검의 필요성을 이해할 수 있도록 행사를 마련했다"며 "앞으로도 안전한 차량 운행을 지원하기 위한 점검 서비스를 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com