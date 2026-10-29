밸로프, '라스트오리진' 스토리·전투 개편

AI 핵심 요약beta
- 밸로프는 29일 라스트오리진 메인 스토리와 전투를 개편했다
- 분산된 시나리오를 통합하고 세계관 흐름과 인물 관계를 정리했다
- 라운드·행동력을 없애고 게이지·타임라인 전투를 도입할 예정이다
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행동 게이지·타임라인 기반 전투 방식 도입
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 게임 퍼블리싱 플랫폼 기업 밸로프는 '라스트오리진'의 메인 스토리와 전투 시스템을 전면 개편한다고 29일 밝혔다.
이번 개편은 기존에 분산된 시나리오를 통합하고 전투 시스템을 간소화해 이용자의 게임 이해도와 접근성을 높이는 데 초점을 맞췄다.
먼저 메인 스토리는 기존 스테이지와 사이드, 이벤트 등으로 나뉘어 있던 시나리오를 하나의 흐름으로 재구성한다. 이용자가 메인 스토리만 진행해도 전체 사건과 주요 인물 간 관계를 이해할 수 있도록 개선할 계획이다. 기존 주요 사건과 세계관은 유지하되 현재 시나리오와 맞지 않는 설정은 정리한다.
전투 시스템은 신규 이용자의 진입 장벽을 낮추는 방향으로 개편한다. 기존 라운드와 행동력(AP) 개념을 없애고 캐릭터의 행동 준비 상태를 직관적으로 확인할 수 있는 행동 게이지와 타임라인 기반 전투 방식을 도입할 예정이다.
라스트오리진 관계자는 "게임스토리는 전체 흐름에 따른 요약, 전투는 직관성을 목표로 개편을 하고 있다"며 "최대한 빠른 시일 내에 이용자 분들에게 개선된 모습을 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
한편 밸로프는 비주얼 노벨 게임 '사니양 연구실'과의 협업 콘텐츠도 준비하고 있다. 테일즈샵의 대표작인 사니양 연구실의 주요 등장인물 나모, 사니, 키위, 랑카를 라스트오리진의 바이오로이드로 재해석하는 콘셉트다.
이번 협업은 원작자인 지나가던개 작가가 직접 기획을 맡아 밸로프와 공동 제작하고 있으며, 이벤트 스토리도 원작자가 집필했다.
dconnect@newspim.com