웹젠, 서브컬처 신작 '테르비스' OST 음원 공개

AI 핵심 요약beta
- 웹젠이 28일 서브컬처 게임 ‘테르비스’ OST를 공식 출시했다
- ‘The Prayer of TERBIS’와 ‘Dream in Blue’ 2곡을 공개했다
- 웹젠은 게임 출시 전 IP 인지도 확대 콘텐츠를 선보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 웹젠이 자체 개발 중인 서브컬처 게임 '테르비스'의 OST 음원을 공식 출시했다.
웹젠은 28일 유튜브 뮤직, 멜론 등 주요 음원 플랫폼에 'The Prayer of TERBIS'와 'Dream in Blue' 2곡을 싱글 앨범 형태로 발매했다. 두 곡은 테르비스 애니메이션 PV에 삽입된 곡으로 이번 출시를 통해 전곡을 감상할 수 있게 됐다.
'The Prayer of TERBIS'는 가창곡과 연주곡을 함께 선보인다. 한국어 가창은 성우 김보나가, 일본어 가창은 가수 니와 시오리가 맡았다. 'Dream in Blue'는 일본의 가수 겸 성우 아사카가 작사와 가창을 담당했다.
웹젠은 게임 출시 전 지식재산권(IP) 인지도 확보를 위해 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다. 지난 7월 일본 최대 서브컬처 행사인 코믹마켓에 5연속 출품해 주요 캐릭터와 콘텐츠를 소개했고 9월에는 테르비스의 세계관을 기반으로 한 웹소설 '테르비스: 전능의 구현자'를 네이버 시리즈에서 연재를 시작했다.
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