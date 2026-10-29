HK이노엔 컨디션, 주점 협업 확대…30일 '장카설유' 소비자 행사

AI 핵심 요약beta
- HK이노엔은 29일 컨디션 주점 협업 이벤트를 진행했다
- 을지로 달맞이 광장 등 인기 주점에서 제품 활용 메뉴를 선보인다
- 장기하·카더가든·설운도·유병재는 30일 소비자 행사에 참여한다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = HK이노엔은 숙취해소 브랜드 컨디션이 주점 협업 이벤트 '핫플계의 장카설유'를 진행한다고 29일 밝혔다.
이번 행사는 컨디션의 '장카설유' 캠페인을 주점으로 확대한 프로그램이다. 인기 주점의 메뉴와 공간을 활용해 소비자가 제품을 접할 기회를 넓히기 위해 마련됐다.
서울 을지로 주점 '달맞이 광장'에서는 지난 15일부터 컨디션스틱을 함께 제공하는 세트 메뉴를 판매하고 있다. 오는 12월에는 '산청숯불가든'에서 컨디션을 활용한 하이볼을, 내년 1월에는 '주신당'에서 컨디션 콘셉트의 칵테일을 선보인다. 각 주점에서는 브랜드 콘셉트를 반영한 인테리어 팝업도 운영할 예정이다.
오는 30일에는 컨디션 광고 모델인 장기하·카더가든·설운도·유병재가 달맞이 광장에서 소비자 행사에 참여한다. 제품 관련 퀴즈와 기념사진 촬영 등의 프로그램을 진행한다. 캐치테이블을 통한 사전 예약은 시작 1분 만에 마감됐다.
'장카설유'는 K팝 아이돌 멤버들의 이름에서 따온 신조어를 광고 모델 4인의 이름에 맞춰 재해석한 캠페인이다. 이들과 에스파 카리나가 출연한 '챙기자 같이 놀 컨디션' 캠페인 영상은 공개 이후 유튜브 조회수 1200만회를 넘었다.
HK이노엔 관계자는 "다양한 캠페인과 이벤트를 통해 고객과의 접점을 넓혀 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com