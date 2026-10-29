김병석 한미반도체 상무, 은탑산업훈장 수상  

AI 핵심 요약beta
- 한미반도체 김병석 상무가 28일 은탑산업훈장을 수상했다
- 김 상무는 HBM용 TC 본더 세계 1위 달성에 기여했다
- 35년간 기술 개발로 국내 소부장 공급망 발전을 이끌었다
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김병석 상무 "앞으로도 장비 기술 개발 매진"
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 한미반도체는 김병석 상무가 고대역폭메모리(HBM) TC 본더 세계 시장 1위 달성과 반도체 산업 공급망 발전에 기여한 공로로 정부 포상인 은탑산업훈장'을 수상했다고 29일 밝혔다.
은탑산업훈장을 포함한 정부 포상 시상식은 지난 28일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 '2026 소부장-뿌리기술대전' 개막식에서 진행됐다.
한미반도체는 전세계 HBM용 TC 본더 시장에서 전세계 1위를 차지하고 있다. 김 상무는 고정밀·고효율 TC 본더 기술 개발을 통해 한미반도체의 세계시장 점유율 1위 달성에 기여한 공로를 인정받았다. 특히 국내 소재·부품·장비 산업의 경쟁력을 강화하고 산업 공급망을 발전시켰다는 성과다.
김 상무는 1991년 한미반도체에 입사해 35년간 근무하며 하드웨어 본부장으로서 TC 본더 연구개발을 총괄하고 있다. HBM 고단 적층과 정밀 접합에 필요한 핵심 기술을 개발하며 한미반도체의 장비 경쟁력을 높여 왔다.
김 상무는 "이번 수상은 TC 본더 기술 개발을 위해 함께 노력해 온 동료 임직원들의 열정과 헌신이 있었기에 가능했다"며 "앞으로도 고정밀·고효율 장비 기술 개발에 매진해 한미반도체의 글로벌 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.
raul1649@newspim.com