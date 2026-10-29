GS샵, 속옷·침구·뷰티 자체 브랜드 확대…단독 상품 강화

AI 핵심 요약beta
- GS샵은 29일 자체 브랜드 상품 확대 계획을 밝혔다
- UBGS·헤리든은 30일 겨울 신상품 방송을 진행했다
- 뷰는 친환경 원단 스킨핏 마스크팩 5종을 출시했다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS샵이 패션과 리빙, 뷰티를 아우르는 자체 브랜드 상품을 늘린다. 구매 데이터와 고객 의견을 상품 개발에 반영하고 TV홈쇼핑과 모바일에서 겨울 신상품을 선보여 단독 상품 경쟁력을 높인다는 구상이다.
GS샵은 언더웨어 브랜드 'UBGS'와 침구 '헤리든', 뷰티 브랜드 '뷰' 등 주요 자체 브랜드의 상품 구성을 확대한다고 29일 밝혔다.
UBGS는 오는 30일 오후 5시 30분 TV홈쇼핑에서 '피치기모 멀티웨어'를 선보인다. 피치기모는 원단 표면을 연마해 미세한 잔털을 만든 소재로 겨울철 부드러운 촉감을 제공한다. 상의는 런닝형 브라탑, 라운드넥 브라티, 터틀넥 브라티 3종이며 모두 브라캡을 내장했다. 하의는 겨울 내의와 이지웨어 롱팬츠 3종으로 구성했고, 상·하의 사이즈를 각각 선택할 수 있다.
침구 브랜드 '헤리든'은 같은 날 오후 7시 30분 TV홈쇼핑에서 '삶아쓰는 양모 100% 침구세트' 2차 방송을 진행한다. 세탁기와 건조기 사용이 가능한 양모 이불이 특징이다. 첫 방송에서는 3000여 건의 주문이 몰려 전량 매진됐다.
자체 뷰티 브랜드 '뷰'는 모바일 앱에서 '스킨핏 마스크팩'을 출시한다. 비건 인증을 받은 생분해 친환경 원단을 사용했으며, 밀크 모이스처, 콜라겐 타이트닝, 트러플 바이탈, 유자 멜라토닝, 시카 카밍 등 5종을 선보인다.
GS샵의 자체 브랜드는 판매 데이터와 고객 리뷰, 설문 의견을 상품 기획 단계부터 반영해 고객 수요에 맞는 상품을 합리적인 가격에 제공하는 것을 강점으로 한다. 지난 5월 론칭한 UBGS는 컴포트 라인 속옷 23만 장을 판매했으며, 누적 주문액은 20억 원을 넘었다. 헤리든은 첫 방송에서 주문액 9억2000만 원을 기록했고, 뷰는 올해 3분기까지 누적 주문 고객 수가 7만 명을 초과했다.
nrd@newspim.com