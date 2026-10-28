LG화학, LG엔솔 지분 2.5조원 처분…4000억원 주주환원 추진

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PRS 계약으로 재무구조 개선·미래 투자재원 마련



[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LG화학이 자회사 LG에너지솔루션 지분 약 2조5000억원을 처분한다. 확보한 자금은 차입금 상환과 미래 성장사업 투자에 활용하고 이 가운데 약 4000억원을 자사주 취득·소각과 배당 등 주주환원에 투입할 계획이다.

LG화학은 28일 LG에너지솔루션 주식을 기초자산으로 하는 주가수익스와프(PRS) 계약을 체결할 예정이라고 공시했다.

LG화학 로고. [사진=LG화학]

PRS는 기업이 보유한 주식을 기초자산으로 증권사 등 투자자와 계약을 체결하고 계약 기간에 발생하는 주가 변동분을 차액으로 정산하는 방식이다. 기업은 주식 처분을 통해 현금을 확보하는 대신 계약 기간 동안 수수료와 주가 변동에 따른 정산 부담을 지게 된다.

이번 계약의 기초자산은 LG에너지솔루션 보통주 653만5939주다. 기준가격은 지난 27일 종가인 주당 38만2500원이며 계약 기간은 2년이다. LG화학은 오는 11월 27일 주식 처분에 따른 매각 대금을 수취할 예정이다.

LG화학은 확보한 자금을 차입금 상환 등 재무구조 개선과 미래 성장사업 투자재원으로 활용할 방침이다.

주주환원도 확대한다. 세후 현금 유입액의 약 20%에 해당하는 4000억원을 주주환원 재원으로 활용할 계획이다. 이 가운데 3000억원은 자사주 취득·소각에 투입하고 나머지는 2026년 결산 배당 재원으로 사용할 예정이다.

자사주 취득은 신탁계약을 통해 약 6개월에 걸쳐 진행된다. 보통주와 우선주를 시가총액 비율에 따라 나눠 매입할 계획이다. LG화학이 배당 외에 자사주 취득·소각 방식으로 주주환원에 나서는 것은 이번이 처음이다.

LG화학은 향후에도 LG에너지솔루션 지분 매각 시 재무건전성과 미래 투자 여력을 종합적으로 고려해 주주환원 규모를 결정할 방침이다.

이번 거래가 완료되면 LG화학의 LG에너지솔루션 보유 지분율은 기존 79.38%에서 약 76.6%로 2.8%포인트 낮아진다.

heoneykim@newspim.com