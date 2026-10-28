[MLB] 연장 악송구로 웃은 TB, 밀워키에 4-3 끝내기 승...WS 탈락 직전 기사회생

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국 메이저리그(MLB) 탬파베이가 연장 12회 상대 실책을 발판으로 우승 희망을 이어간다.

탬파베이는 28일(한국시간) 미국 플로리다주 트로피카나필드에서 열린 밀워키와 2026 MLB 월드시리즈(WS·7전4선승제) 4차전에서 연장 12회 끝에 4-3으로 이겼다. 앞서 1~3차전에서 전패해 WS 탈락까지 1패가 남았던 탬파베이는 우승에 대한 희망을 이어갈 수 있게 됐다.

[미국 플로리다주 로이터=뉴스핌] 유다연 기자=미국 메이저리그(MLB) 탬파베이 벤 윌리엄슨이 28일(한국시간) 미국 플로리다주 트로피카나필드에서 열린 밀워키와 2026 월드시리즈 4차전에서 연장 12회 끝내기 안타를 친 후 동료들과 기뻐하고 있다. 2026.10.28 willowdy@newspim.com

이날 탬파베이 챈들러 심슨은 2회 1사 1루 때 우익수 방면 2루타를 터트렸고, 1루에 있던 주자가 홈플레이트를 밟아 선취점을 기록했다.

하지만 리드는 길지 않았다. 밀워키에서도 4회 적시 2루타가 나와 동점을 만들었다.

이후 탬파베이는 4회 1사 2루 상황에서 조니 데루카가 상대 악송구로 살아남았고, 2루에 있던 주자가 그대로 홈플레이트를 밟아 역전을 만들었다.

탬파베이는 5회 밀워키에 1점 홈런을 내준 후 추가득점을 내지 못했다. 결국 승부는 연장까지 이어졌다.

12회 밀워키 쿠퍼 프랫의 홈런으로 탬파베이의 WS 스윕패(시리즈 전패) 위기에 놓였다.

위기의 탬파베이를 살린 건 상대 팀의 악송구였다. 12회 선두타자로 나선 주니어 카미네로의 땅볼 때 3루수의 실책이 나왔다. 이후 탬파베이는 리암 힉스의 좌전 안타, 데루카의 중전 안타를 더해 3-3 균형을 이뤘다.

[미국 플로리다 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 미국 메이저리그(MLB) 밀워키 아론 애쉬비가 28일(한국시간) 미국 플로리다주 트로피카나필드에서 열린 탬파베이와 2026 월드시리즈 4차전에서 2.1이닝 무실점 호투를 보여줬다. 애쉬비의 호투에도 불구하고 팀은 12회 끝내기를 내주며 패했다. 2026.10.28 willowdy@newspim.com

연속 안타를 터트린 탬파베이는 결국 무사 만루 기회를 잡았다. 이때 타석에 들어선 벤 윌리엄슨의 타구가 내야진의 키를 넘기면서 그대로 끝내기 우전안타가 됐고, 탬파베이가 역전승을 거뒀다.

탬파베이는 앞선 세 경기에서 실망스러운 경기력을 보여줬다. 탬파베이 에릭 네안더 야구 운영 부문 사장은 4차전 시작 전 "한 이닝이라도 이겨라"라고 말했을 정도였다. 탬파베이는 네안더 사장의 당부처럼 단 한 이닝을 이겨 WS 우승 희망을 이어가게 됐다.

이날 경기는 선발을 포함해 밀워키는 8명, 탬파베이는 7명, 총 15명의 투수가 마운드에 오른 총력전이었다.

역대 월드시리즈 역사상 탈락 위기에 놓인 팀이 끝내기 승리를 거둔 경우는 총 16번 있었다. 그중 13번의 연장 승부 중 6번이 11회 이후 이뤄졌다. 하지만 스윕 위기에 놓인 상황에서 끝내기 승리를 거둔 건 1910년 시카고 컵스 이후 탬파베이가 처음이다.

willowdy@newspim.com