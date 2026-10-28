[프로축구] 수원 고종현, 팔꿈치 가격 '경고' 오심…"경고 적절치 않아 '퇴장' 적절"

AI 핵심 요약beta
- 대한축구협회는 28일 고종현 팔꿈치 가격을 퇴장 판정으로 확인했다
- 고종현은 볼과 무관하게 정승용 얼굴을 가격했으나 경고에 그쳤다
- 수원은 성남을 2-0으로 꺾고 7연승 구단 신기록을 세웠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=수원 삼성의 중앙수비수 고종현의 팔꿈치 가격 행위에 대한 경고 판정이 오심으로 확인됐다.
대한축구협회는 28일 '심판판정브리핑 5호'를 내고 지난 25일 성남 탄천종합운동장에서 열린 수원과 성남FC의 K리그2 30라운드 경기 전반 23분 장면에 대해 "현장 주심이 부여한 경고 조치는 적절하지 않으며, 난폭한 행위에 따른 '퇴장' 조치가 적절한 판정"이었다고 밝혔다.
당시 고종현은 볼에 도전하지 않은 상태에서 팔꿈치로 성남 정승용의 얼굴을 가격했다. 박종호 주심은 이를 '무모한 도전'으로 판단해 경고를 줬고, 비디오판독(VAR) 심판은 온필드리뷰를 권고하지 않았다.
축구 경기규칙 제12조는 선수가 볼에 도전하지 않고 상대 머리나 얼굴을 손이나 팔로 의도적으로 가격한 경우, 그 힘이 무시할 만한 수준이 아니라면 난폭한 행위로 처벌하도록 규정한다.
축구협회는 "고종현의 손, 팔(팔꿈치)을 사용한 안면 가격 행위는 볼 경합과 무관하게 이루어졌으며, 접촉 부위와 충격 강도 역시 무시할 만한 수준으로 볼 수 없다"며 "본 사안은 직접 퇴장성 반칙을 놓친 '명백하고 명확한 오류'에 해당하므로, VAR 심판 역시 주심에게 온필드리뷰를 적극 권고하여 개입했어야 하는 장면(오심)"이라고 설명했다.
수원은 이 장면 3분 뒤인 전반 26분 강현묵의 선제 결승 골과 후반 42분 상대 자책골을 엮어 2-0으로 이겼다. 7연승을 달린 수원은 2007년 세운 6연승을 넘어 19년 만에 구단 정규리그 최다 연승 신기록을 작성했다.
willowdy@newspim.com