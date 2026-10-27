현대해상, 'AX Festival 2026' 개최…AI 업무 활용 경험 공유

AI 핵심 요약beta
- 현대해상은 26일 전 임직원 참여 AX 페스티벌을 개최했다
- AI 활용 우수사례와 업무 개선 경험을 공유하고 확산했다
- AI 체험과 강연·실습을 통해 업무 혁신 방안을 모색했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대해상은 지난 26일 서울 광화문 본사에서 전 임직원이 참여하는 '현대해상 AX Festival 2026'을 개최했다고 27일 밝혔다.
이번 행사는 'ME to WE : 나의 경험을 우리의 가능성으로'를 슬로건으로, 업무에서 AI를 활용해 변화를 만든 구성원들의 경험을 공유하고 확산하기 위해 마련됐다. 먼저 시도하고 성과를 낸 구성원을 격려하고, 그 경험이 동료들의 새로운 도전과 회사 전체의 일하는 방식 변화로 이어지는 데 의미를 뒀다.
행사에서는 현대해상의 AX(AI Transformation·AI 전환) 로드맵과 AI 활용 우수사례 전시, AI 서비스 체험, 강연 및 실습 등 다양한 프로그램이 진행됐다. 특히 1층 로비에 마련된 'AX 라운지'에서는 사내 AI 전담 조직과 실무 부서가 함께 AI를 활용한 업무 개선 방안을 논의했다.
강연 및 실습 세션에서는 AI 활용 우수사례로 선정된 구성원들이 업무 적용 경험과 노하우를 공유했다. 바이브 코딩과 거대언어모델(LLM) 활용 실습 등 실무 중심 프로그램도 운영해 임직원들이 AI를 직접 경험하고 업무 적용 방안을 모색하도록 했다.
기조연설을 맡은 김택수 기술지원부문장(CTO) 부사장은 "AX는 단순히 AI 기술을 도입하는 것을 넘어, 이를 활용해 업무를 혁신하고 고객에게 더 큰 가치를 제공하는 과정"이라며 "개인의 작은 시도와 경험이 동료의 도전으로 이어지고, 조직 전체의 역량과 경쟁력을 높이는 문화가 현대해상에 축적돼 고객의 기대에 부응하고 걸맞은 가치를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com