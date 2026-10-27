설화수, 영국 해롯 백화점 입점...유럽 고급 화장품 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 아모레퍼시픽은 27일 영국 해롯에 설화수 매장을 열었다
- 설화수는 윤조에센스·자음생크림과 진설 라인을 선보였다
- 매장에 한국적 미감과 페이셜·핸드 스파 서비스를 더했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 아모레퍼시픽 설화수가 영국 해롯 백화점을 거점으로 유럽 고급 화장품 시장 공략에 나선다. 대표 스킨케어 제품과 최상위 제품군을 함께 선보이고 스파 서비스를 더해 현지 고객과의 접점을 넓힌다.
아모레퍼시픽은 지난 23일 영국 해롯 백화점에 설화수 공식 매장을 열었다고 27일 밝혔다. 1849년 설립된 해롯은 세계적인 고급 브랜드를 취급하는 영국의 대표 백화점이다.
이번 매장에서는 윤조에센스와 자음생크림 등 주요 제품을 판매한다. 영국 내 '진설 라인' 판매는 해롯이 단독으로 맡는다. 오는 12월에는 '진설명작 라인'을 전 세계에서 가장 먼저 사전 출시할 예정이다.
설화수는 60여 년간 진행해온 인삼 연구를 바탕으로 차별화된 제품을 제공한다. 매장 내에서는 한국적 미의 철학을 바탕으로 한 페이셜 및 핸드 트리트먼트 스파 프로그램도 운영한다.
해롯 설화수 매장은 국내 북촌 플래그십 스토어에서 영감을 받아 한국적 미감을 현대적으로 재해석한 공간으로 조성됐다. 전통과 현대가 조화를 이루는 공간에서 대표 제품부터 최상위 라인까지 경험할 수 있도록 구성했다.
nrd@newspim.com