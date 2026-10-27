IPARK현대산업개발, 올해 수주 목표 10조원 상향...정비사업 확대

AI 핵심 요약beta
- IPARK현대산업개발은 27일 방화2구역·신월7동1구역 수주에 나섰다
- 두 사업을 포함한 올해 도시정비사업 누적 수주액은 2조2148억원이다
- IPARK현대산업개발은 올해 연간 수주 목표를 10조원으로 상향했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
정비사업 수주 2조원 넘어서...목동 11단지 재건축 수주 준비
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = IPARK현대산업개발이 올해 도시정비사업 수주 확대를 바탕으로 연간 수주 목표를 10조원으로 상향했다.
IPARK현대산업개발은 최근 방화2재정비촉진구역 재개발사업과 신월7동 1구역 주택 정비형 재개발사업 우선협상대상자로 선정됐다고 27일 밝혔다.
방화2재정비촉진구역 재개발은 서울 강서구 일대에 지하 3층, 지상 16층, 10개 동, 공동주택 740가구와 부대복리시설을 조성하는 사업이다. 공사비는 약 2938억원이다.
신월7동 1구역 주택 정비형 재개발은 지하 4층, 지상 15층, 18개 동, 공동주택 2681가구와 부대복리시설을 공급한다. 두 사업 공사비를 합하면 약 1조2313억원이다.
IPARK현대산업개발은 두 사업 수주를 포함해 올해 도시정비사업에서 누적 수주액 2조원을 돌파했다. 지난 7월 5852억원 규모 성남 태평3구역 공공 참여 재개발 정비사업을 시작으로 의정부 장암2구역(9002억원), 부산 연산13구역(2812억원), 최근에는 경기 군포 금정역세권 1구역(4482억원) 정비사업을 수주해 누적 수주액은 2조2148억원을 기록하고 있다.
IPARK현대산업개발은 목동 11단지 재건축, 숙대입구 역세권 장기전세주택 도시 정비형 재개발, 광명 하안주공 6·7단지 재건축 수주를 준비하고 있다.
IPARK현대산업개발은 이러한 성과를 바탕으로 연간 수주 목표를 10조원으로 확대한다.
아이파크 브랜드 경쟁력과 축적된 사업 수행 경험을 바탕으로 조합과 발주처 신뢰를 높이고, 사업 초기 단계부터 차별화된 사업 제안과 안정적인 사업 추진 역량을 강조할 방침이다.
IPARK현대산업개발 관계자는 "차별화된 사업 역량과 아이파크 브랜드 경쟁력을 바탕으로 경쟁력을 발휘할 수 있는 사업지를 선별해 수주하고, 도시정비사업의 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.
krawjp@newspim.com