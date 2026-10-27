동해시, 내달 15일까지 동해페이 캐시백 15% 확대

AI 핵심 요약beta
- 동해시는 29일부터 동해페이 캐시백을 15%로 확대했다
- 고물가와 소비 위축에 대응해 다음달 15일까지 혜택을 제공한다
- 동해페이 50만원 사용 시 최대 7만5000원을 돌려받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 고물가와 소비 위축으로 어려움을 겪는 시민과 소상공인을 지원하기 위해 오는 29일부터 다음달 15일까지 동해페이 캐시백을 기존 10%에서 15%로 확대하기로 했다.
27일 시에 따르면 이번 결정은 범정부 소비 촉진 행사인 '2026 코리아 그랜드 페스티벌'과 연계해 이뤄졌으며 추가 캐시백 5%는 전액 국비로 지원된다.
이 기간 동안 동해페이로 50만 원을 사용하면 기존 5만 원보다 2만5000원이 증가한 최대 7만5000원이 반환될 수 있다.
특히 지난해 동해페이 캐시백 지급액이 역대 최대인 102억7000만 원을 기록한 가운데 시는 올해 행사 기간이 지난해보다 6일 늘어났기 때문에 지역 소비 활성화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다. 단 추가 캐시백은 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.
이재국 경제과장은 "이번 캐시백 확대가 물가 부담을 겪는 시민들에게 실질적인 생활비 절감 혜택을, 소상공인들에게는 매출 증대의 기회가 되길 바란다"며 "시민들의 적극적인 동해페이 이용이 지역경제에 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com