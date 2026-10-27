국회 찾은 조상호 세종시장, 양성자 암치료센터 국비 요청

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장은 27일 국회를 찾아 내년도 국비 확보를 요청했다.
- 세종시는 양성자 암치료센터와 AI정부 생태계 조성을 핵심 사업으로 제시했다.
- 세종지방공소청 건립과 세종~공주 BRT 지원도 예산 반영을 건의했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 양성자 암치료센터와 인공지능(AI)정부 생태계 조성 등 핵심 사업의 내년도 국비 확보를 위해 국회 설득에 나섰다.
27일 시에 따르면 조상호 시장은 이날부터 이틀간 국회를 방문해 여야 주요 인사들과 면담하고 내년도 정부 예산안에 핵심 현안 사업이 반영될 수 있도록 협조를 요청할 예정이다.
조 시장은 한병도 더불어민주당 원내대표를 비롯해 정태호 예산결산특별위원회 간사, 권칠승 정책위원회 의장, 이정헌 원내부대표 등을 만나 사업별 필요성과 국비 지원의 당위성을 설명할 예정이다. 지역구 의원인 강준현·김종민 의원과 염태영·김영배 의원 등도 차례로 만나 지원을 요청한다.
주요 건의 사업은 중부권 첨단 양성자 암치료 기술개발·실증센터와 AI정부 생태계 조성이다.
양성자 암치료 기술개발·실증센터는 첨단 암 치료기술을 개발하고 실증하는 사업이다. 시는 중부권에 첨단 입자치료 기반시설이 부족한 점을 들어 의료 접근성을 높이고 미래 의료기술 기반을 마련하기 위한 기본계획 수립 지원을 건의할 방침이다.
AI정부 생태계 조성은 행정·연구기관이 집적된 세종을 AI 기반 정부·행정 혁신의 거점으로 육성하기 위한 사업이다. 시는 관련 연구를 통해 생태계 조성 방향과 추진 전략을 구체화할 수 있도록 국가 차원의 지원을 요청할 계획이다.
이와 함께 세종지방공소청 건립과 세종~공주 광역급행버스체계(BRT) 운영 지원 등 사법 기반 및 광역교통망 확충 사업도 국회 예산 심의 과정에서 반영될 수 있도록 건의한다.
시는 국회 예산 심의에 신속하게 대응하기 위해 세종시국회건립지원협력사무소를 현장상황실로 운영한다. 사업별 심의 동향을 수시로 파악하고 추가 설명과 협의가 필요한 사안에 즉각 대응할 계획이다.
조 시장은 "국회 예산 심의 과정에서 핵심 현안 사업의 필요성과 지역 발전에 미치는 효과를 중점적으로 설명하겠다"며 "현장 대응체계를 통해 심의 동향에 신속하게 대응해 주요 사업이 내년도 예산에 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com