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[앤스로픽, 상장] '1000조 투자·첫 흑자·HBM 부족'까지…삼성·하이닉스 슈퍼사이클 기대

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AI 핵심 요약

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  • 앤스로픽이 27일 빅테크와 최대 1000조원 규모 연산 계약을 공개했다.
  • 앤스로픽은 2분기 영업흑자와 매출 급증으로 AI 투자 수익성을 입증했다.
  • HBM 공급 부족 우려에 삼성전자·SK하이닉스 수요 장기화 기대가 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 연산 인프라 계약·예상 지출 합산 1000조원 돌파
구글·아마존·브로드컴 등과 장기 계약…AI칩 확보 총력
2분기 첫 영업흑자·상반기 매출 14배…투자 지속성 부각
美 반도체지수 2.82% 반등…AI 투자 거품론에 반론
HBM 공급 부족 장기화 전망…삼성·SK 내년 실적 기대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 미국 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 1000조원 규모의 연산 인프라 계약과 추가 조달 약정을 공개하면서 AI 투자 거품론이 흔들리고 있다. 구글·아마존·브로드컴 등 글로벌 빅테크와 장기 계약을 맺은 데 이어 분기 영업흑자까지 기록하며, 막대한 AI 투자를 뒷받침할 수익 기반을 확인했다는 평가가 나온다.

AI 기업들의 자금 부담과 투자 축소 우려로 위축됐던 미국 반도체 시장에서는 앤스로픽의 상장 신고서가 공개된 날 주요 반도체주가 일제히 반등했다. 특히 앤스로픽이 고대역폭메모리(HBM) 공급 부족 가능성을 경고하면서 AI 인프라 확장이 장기적인 메모리 수요로 이어질 것이라는 기대가 커지고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 HBM 슈퍼사이클이 내년 이후까지 이어질 수 있다는 전망에도 힘이 실린다.

 

 

앤스로픽이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 기업공개(IPO) 신고서에 공개된 주요 인공지능(AI) 연산 인프라 계약 현황. 구글·아마존·브로드컴 등과 체결한 주요 계약의 명목금액은 6570억 달러를 웃돌며, 추가 연산능력 확보에 따른 예상 지출까지 포함하면 7820억~8070억 달러 이상으로 추산된다. 단, 최소 구매약정과 최대 계약한도, 조건부 예상 지출을 합산한 금액으로 확정 발주액과는 차이가 있다. [자료=앤스로픽 SEC IPO 신고서, AI 자료 정리=서영욱 기자]

◆1000조원 베팅…글로벌 빅테크와 AI 연산능력 선점

27일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공개된 앤스로픽의 기업공개(IPO) 신고서에 따르면 앤스로픽이 글로벌 빅테크와 체결한 주요 AI 연산 인프라 계약과 추가 투자 예상액을 단순 합산한 규모는 최대 1000조원에 달하는 것으로 추산된다.

기존에 체결한 주요 계약의 명목금액만 6570억 달러(약 870조원)를 웃돌며, 향후 추가 확보할 연산능력에 대한 예상 지출까지 포함한 수치다. 다만 최소 구매약정과 최대 계약한도, 장비 임대료, 조건부 예상 지출이 혼재돼 있어 전체를 확정된 발주액으로 볼 수는 없다.

구체적으로 구글과 오는 2033년까지 최소 1145억 달러, 아마존과 2036년까지 최소 1100억 달러를 지출하기로 약정했다. 마이크로소프트와도 2033년까지 최소 449억 달러의 연산 인프라 이용계약을 체결했다. 이들 계약은 실제 사용량이 약정에 미치지 못하더라도 원칙적으로 최소 금액을 지급해야 하는 구조다.

AI 가속기 확보를 위한 계약도 확대했다. 브로드컴과 약 1612억 달러 규모의 장비 리스계약을 체결했으며, 엔비디아 GPU 기반 연산능력 확보를 위해 스페이스X.AI와 최대 1205억 달러, 엔스케일과 최대 446억 달러, 람다와 약 413억 달러의 계약을 맺었다. AMD와도 내년부터 차세대 헬리오스 AI 서버를 도입하기로 했으며, 초기 물량을 모두 확보하면 지출액이 200억 달러를 넘어설 전망이다.

추가 투자 계획도 구체화했다. 앤스로픽은 구글 등으로부터 2028~2031년 추가 확보할 텐서처리장치(TPU) 기반 연산능력에 1250억~1500억 달러를 지출할 것으로 예상했다. 이를 기존 주요 계약의 명목금액과 합산하면 7820억~8070억 달러(약 1036조~1069조원) 이상으로 확대된다. AI 서비스 수요 증가에 대응해 향후 수년간 대규모 연산 인프라를 선제적으로 확보하겠다는 전략으로 풀이된다.

천문학적인 AI 인프라 투자가 지속될 수 있을지를 가늠할 수익성 지표도 개선되고 있다. 앤스로픽은 올해 2분기 미국 일반회계기준(GAAP) 영업이익 9억7400만 달러를 기록하며 1분기 16억6700만 달러 적자에서 흑자로 전환했다. 상반기 매출은 162억8600만 달러로 전년 동기 대비 약 14배 증가했고, 영업현금흐름도 39억2900만 달러 흑자를 기록했다.

특히 매출 대비 컴퓨팅·인프라 운영비용 비율은 지난해 상반기 201%에서 올해 상반기 55%로 낮아졌다. 같은 기간 매출이 14배 증가하는 동안 관련 비용은 3.8배 늘어나는 데 그쳤다. AI 서비스 이용량이 급증하면서 연산 인프라의 비용 부담을 매출 증가로 흡수하기 시작한 것이다. 다만 상반기 전체 영업손익은 여전히 적자로, 대규모 인프라 투자를 자체 수익만으로 충당할 수 있는 단계는 아니다.

앤스로픽의 2025년 상반기와 2026년 상반기 실적 및 수익성 개선 현황. 매출은 11억6300만 달러에서 162억8600만 달러로 약 14배 증가했고, 영업현금흐름은 적자에서 흑자로 전환했다. 매출 대비 컴퓨팅·인프라 비용 비율도 201%에서 55%로 낮아졌다. [자료=앤스로픽 미국 SEC 기업공개(IPO) 신고서, AI 정리=서영욱 기자]

◆첫 흑자가 흔든 AI 거품론…美 반도체주 동반 반등

앤스로픽의 대규모 AI 인프라 계약과 첫 분기 영업흑자는 최근 AI 투자 거품론으로 급격히 위축됐던 반도체 시장의 투자심리를 되살리는 계기가 됐다. 천문학적인 데이터센터 투자에도 AI 기업들이 충분한 수익을 내지 못하면 결국 GPU와 메모리 주문이 줄어들 수 있다는 우려가 커진 상황에서 실제 AI 서비스의 수익성과 장기 투자 계획이 확인됐기 때문이다.

앞서 미국 증시는 빅테크의 AI 투자 부담이 부각되면서 큰 폭의 조정을 겪었다. 메타는 지난 21일 발표한 3분기 실적에서 데이터센터를 비롯한 설비투자에 349억1000만 달러를 지출하면서 잉여현금흐름이 21억2000만 달러 적자로 돌아섰다고 밝혔다. 올해 연간 설비투자 전망치도 최대 1450억 달러에 달했다. 여기에 AI 데이터센터 사업자들의 차입 부담과 투자금 회수 가능성에 대한 우려까지 겹치면서 22일 필라델피아 반도체지수는 6.7% 급락했고, 나스닥지수도 2.60% 하락했다. 엔비디아는 4.4%, AI 클라우드 업체 코어위브는 10.1% 떨어졌다.

그러나 앤스로픽의 IPO 신고서가 공개된 26일(현지시간) 시장 분위기는 달라졌다. 필라델피아 반도체지수는 2.82% 상승했고 엔비디아 2.39%, AMD 2.80%, 마이크론 2.98%, 브로드컴 2.33% 등 주요 반도체주가 일제히 반등했다. 나스닥지수도 0.83% 오르며 2주 연속 하락세에서 벗어날 발판을 마련했다. 앤스로픽의 매출 급증과 영업흑자 전환, 대규모 장기 인프라 계약이 AI 반도체 수요의 지속 가능성을 보여주는 신호로 부각된 것이다.

다만 AI 투자 거품에 대한 우려가 완전히 해소된 것은 아니다. 앤스로픽 역시 대규모 외부 조달자금에 의존하고 있고 앞으로 집행해야 할 인프라 비용도 막대하다. 시장은 이번 주 예정된 주요 빅테크의 실적 발표를 통해 AI 투자 확대가 실제 매출과 이익 증가로 이어지고 있는지 추가로 확인할 전망이다.

[AI 일러스트=서영욱 기자]

◆HBM 공급 부족 경고…삼성·SK 슈퍼사이클 장기화 기대

미국 반도체주 반등의 배경에는 앤스로픽의 대규모 장기 계약이 실제 반도체 수요로 이어질 것이라는 기대가 자리 잡고 있다. 앤스로픽은 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)를 비롯해 구글의 텐서처리장치(TPU), 아마존의 트레이니엄, AMD의 GPU를 함께 활용하는 다중 칩 전략을 추진하고 있다. 특정 반도체 업체에 의존하지 않고 다양한 AI 가속기를 확보해 급증하는 연산 수요에 대응하겠다는 구상이다. 특히 AI 가속기 도입이 확대될수록 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM)의 수요도 함께 늘어날 수밖에 없어 안정적인 메모리 공급망 확보가 중요한 과제로 떠오르고 있다.

앤스로픽은 IPO 신고서에서 SK하이닉스와 삼성전자, 마이크론을 HBM의 주요 제조업체로 명시했다. 이들 업체가 생산능력을 확대하고 있지만 대형 고객의 선제적인 물량 확보와 급증하는 수요로 공급이 제약될 수 있다고 경고했다. AI 서비스 기업의 수익성 개선이 지속적인 인프라 투자로 이어진다면 HBM 공급 부족이 장기화할 가능성이 있다는 의미다.

시장조사업체 트렌드포스는 내년 HBM의 제품 구성을 반영한 평균판매가격이 올해보다 121% 상승할 것으로 전망했다. 주요 3사의 D램 웨이퍼 투입량에서 HBM이 차지하는 비중도 올해 말 22%에서 내년 말 30%로 확대될 것으로 예상했다. HBM 증산이 범용 D램 생산능력을 잠식하면서 메모리 시장 전반의 공급 부족이 심화할 수 있다는 분석이다.

국내 업체들도 공급 확대에 속도를 내고 있다. SK하이닉스는 주요 고객 약 10곳과 장기공급계약을 체결하고 HBM4 공급을 확대하고 있다. 삼성전자 역시 HBM4 판매 확대와 차세대 제품 개발에 주력하고 있다. 각각 28일과 29일 예정된 양사의 3분기 실적 발표에서는 내년도 HBM 공급계약 확보 현황과 증설 계획이 주요 관심사가 될 전망이다.

증권가에서도 AI 인프라 투자가 장기적인 메모리 수요로 이어지고 있다는 분석이 나온다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 26일 보고서에서 삼성전자와 SK하이닉스의 2027년 메모리 생산 예정 물량 가운데 약 70~80%가 글로벌 빅테크와 체결한 5년 장기공급계약을 통해 이미 확보된 것으로 추정했다. 아직 계약되지 않은 나머지 20~30%의 생산능력을 놓고도 주요 빅테크의 물량 확보 경쟁이 이어지고 있다는 설명이다. 김 본부장은 "2027년 이익 성장은 사실상 확정된 것으로 판단된다"고 평가했다.

syu@newspim.com

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'채상병 순직' 임성근 징역 3년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. 대법원은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 이를 방치하고 안전대책을 마련하지 않았다는 원심 판단을 유지했다. 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. [사진 = 뉴스핌DB] 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 27일 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 기소된 임 전 사단장 등의 상고심에서 피고인들과 이명현 특별검사 측의 상고를 모두 기각했다. 이에 따라 임 전 사단장에게 징역 3년을 선고한 원심판결이 확정됐다. 함께 기소된 박상현 전 해병대 1사단 7보병여단장과 최진규 전 11포병대대장에게 선고된 금고 1년 6개월, 장모 전 7포병대대 본부중대장에게 선고된 금고 8개월에 집행유예 2년도 확정됐다. 임 전 사단장 등은 2023년 7월 경북 예천 내성천 일대에서 수몰 실종자 수색작전 중 안전장비를 지급하지 않은 채 수색을 지시해 채 상병을 숨지게 하고, 다른 해병대원에게 상해를 입힌 혐의(업무상 과실치사상)를 받는다. 당시 사고 이후 해병대 수사단은 임 전 사단장 등 8명에게 업무상과실치사 혐의가 있다고 판단했다. 그러나 국방부가 경찰에 이첩된 수사기록을 회수하고 임 전 사단장을 혐의자에서 제외하면서 이른바 '채해병 사건 수사 외압' 의혹이 불거졌다. 경찰은 2024년 7월 임 전 사단장에 대해 불송치 결정했다. 이후 특별검사법 제정에 따라 이명현 특검팀이 지난해 7월 출범해 재수사에 착수했다. 특검팀은 지난해 11월 임 전 사단장을 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 구속 기소했다. 1심은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 안전조치를 취하지 않아 사망 사고를 초래했다고 판단해 징역 3년을 선고했다. 다만 일부 명령위반 혐의 등에 대해서는 이유무죄로 판단했다. 이유무죄란 여러 행위가 하나의 범죄로 기소된 사건에서 일부 행위에 대해 범죄 성립을 인정하지 않으면서도 나머지 행위에 대해서는 유죄를 인정하는 경우, 판결 주문이 아닌 이유 부분에 무죄 판단을 기재하는 것을 말한다. 2심은 임 전 사단장의 업무상과실치사상 혐의 등에 대한 유죄 판단을 유지하면서 일부 명령위반 행위를 추가로 이유무죄로 판단했다. 다만 형량은 1심과 동일한 징역 3년을 유지했다. 대법원은 이러한 원심 판단에 법리 오해 등의 잘못이 없다며 유죄 및 일부 이유무죄 판단을 모두 유지했다. hong90@newspim.com 2026-10-27 11:24
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금융사·대학 해킹 지속…보호법은 '국회 계류 중' [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 금융권과 대학 등에서 대규모 개인정보 유출 사고가 잇따르면서 국회의 입법 대응에 관심이 쏠리고 있다. 여야가 기업의 정보보안 책임을 강화하고 침해사고 은폐를 방지하기 위한 법안을 잇따라 발의했지만 상당수가 국회 상임위에 계류 중인 것으로 나타났다. 특히 여야가 개인정보 유출 사고에 대한 처벌 강화와 증거 보전 등에서 유사한 법안을 내놓고 있어 향후 법안 심사 과정에서 공통분모를 찾을 수 있을지 주목된다. ◆민주당, 금융사 CEO 보안책임·침해사고 증거보전 강화 추진 27일 금융권에 따르면 해킹 등 침해사고가 확인된 금융회사는 모두 16곳으로 개인정보 유출 규모는 약 10만건에 달한다. 금융당국이 금융회사 555곳을 긴급 점검한 결과 130곳에서 보안관리 미흡 사항이 확인됐다. 대학가에서도 개인정보 유출 사고가 이어지고 있다. 지난 22일에는 연세대 포털서비스가 해킹 당해 재학생과 졸업생, 교직원 등 1만5000여명의 개인정보가 유출된 것으로 확인됐다. 8월에는 서강대에서도 약 18만건의 개인정보가 유출되는 사고가 발생했다. 이처럼 개인정보 유출 사고가 반복되면서 국회에서도 재발 방지를 위한 입법 움직임이 이어지고 있다. 다만 상당수 법안이 소관 상임위원회에 머물러 있어 실제 제도 개선으로 이어지기까지는 시간이 필요할 전망이다. 집권 여당인 더불어민주당에서는 유동수 의원이 지난해 11월 금융회사의 정보보안 책임을 강화하는 전자금융거래법 개정안을 대표발의했다. 개정안은 금융회사 대표이사를 전자금융거래의 안전성 확보와 이용자 보호를 위한 관리조치의 최종 책임자로 명시하고 정보보호최고책임자(CISO)의 독립성을 보장하는 내용을 담았다. 침해사고에 따른 전자금융거래정보와 개인신용정보 유출에는 총매출액의 최대 3%에 해당하는 과징금을 부과하고 정보보호 공시제도를 마련하는 내용도 포함됐다. 박민규 의원도 지난달 14일 개인정보 침해사고 발생 때 관련 증거를 신속하게 확보할 수 있도록 하는 개인정보 보호법 개정안을 대표발의했다. 개정안은 개인정보보호위원회가 침해사고 관련 접속기록의 보전을 명령할 수 있도록 하고 사고 자료를 은닉하거나 폐기·위조·변조한 경우 과징금을 부과하도록 했다. 조사 방해행위를 신고하거나 제보한 사람에게 포상금을 지급하는 내용도 담겼다. 손명수 의원도 지난달 21일 해외 기업이 지정한 국내 대리인의 개인정보 유출 대응과 피해구제 업무에 대한 관리·감독을 강화하는 법안을 발의했다. 개인정보보호위원회가 국내 대리인에게 시정명령과 변경명령을 내릴 수 있도록 하고 이를 이행하지 않을 경우 과태료를 부과하는 내용이다. ◆국민의힘, 증거은폐 제재·유출정보 불법유통 차단 입법 속도 야당인 국민의힘에서도 개인정보 유출 사고의 재발 방지와 사후 대응을 위한 입법이 이어지고 있다. 박성훈 의원은 지난달 17일 개인정보 침해사고 발생 이후 증거를 은폐하거나 조작한 기업에 매출액의 최대 3%에 해당하는 과징금을 부과하는 개인정보 보호법 개정안을 대표발의했다. 개정안은 조사 개시 이전과 조사 과정에서 자료를 은닉·폐기·위조·변조하는 행위를 제재 대상으로 규정하고 관련 위반행위를 신고하거나 제보한 사람에게 포상금을 지급할 수 있도록 했다. 강명구 의원도 지난 7월 유출된 개인정보의 불법 거래를 처벌하고 다크웹 등에서 유통되는 개인정보의 탐지·삭제·차단을 강화하는 개정안을 발의했다. 개정안에는 개인정보보호위원회가 침해사고 관련 자료의 보전을 명령할 수 있도록 하고 개인정보 보호 실태를 정기적으로 점검하도록 하는 내용도 포함됐다. 박형수 의원도 지난달 7일 퇴직자나 부서 이동 직원의 개인정보 접근 권한을 변경·말소하도록 하는 의무를 법률에 명시하고 관련 기록을 3년간 보관하도록 하는 법안을 내놨다. ◆주요 법안 6건 모두 정무위 계류…향후 입법 성과 주목 여야가 개인정보 보호를 위한 법안을 잇따라 내놨지만 실제 국회 심사는 속도를 내지 못하고 있다. 여야가 발의한 개인정보 보호 관련 주요 법안 6건은 모두 국회 정무위원회에 계류 중이다. 이 가운데 유동수 의원의 전자금융거래법 개정안만 지난해 12월 1일 정무위원회에 회부된 뒤 올해 3월 31일 상정됐으며 이후 의결로 이어지지 못했다. 나머지 5건은 정무위원회에 회부된 이후 아직 상정되지 않은 상태다. 정부 차원의 제도 개선은 일부 시행되고 있다. 지난 9월 11일부터 시행된 개정 개인정보 보호법에는 반복적이거나 중대한 개인정보 침해행위에 대해 전체 매출액의 최대 10%까지 과징금을 부과할 수 있도록 하는 내용이 담겼다. 기업 대표자의 개인정보 보호 최종책임을 명문화하고 개인정보 보호책임자(CPO)의 권한도 강화했다. 다만 이미 시행된 개인정보 보호법과 별개로 금융권에 특화된 보안관리 체계와 침해사고 조사 과정의 증거 확보, 유출정보의 불법유통 방지를 포함한 추가 입법 과제는 여전히 국회에 남아 있다. 개인정보 유출 사고가 금융권을 넘어 대학 등으로 확산하는 가운데 여야가 유사 법안을 중심으로 협의에 나서고 실질적인 입법 성과를 도출할 수 있을지가 핵심 관건이다. oneway@newspim.com 2026-10-27 05:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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