동아제약, 3분기 매출 4310억원…일반약·물류 성장에 12.7%↑

AI 핵심 요약beta
- 동아제약은 27일 3분기 매출이 4310억원으로 12.7% 증가했다고 밝혔다
- 일반의약품 매출은 27.2% 늘어난 726억원으로 성장세를 이끌었다
- 용마로지스 매출은 증가했지만 영업이익은 57.9% 감소했다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약(옛 동아쏘시오홀딩스)이 일반의약품과 물류 사업 성장에 힘입어 올해 3분기 두 자릿수 매출 증가율을 기록했다.
동아제약은 연결 기준 올해 3분기 매출이 4310억원으로 전년 동기 대비 12.7% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 5.4% 늘어난 351억원으로 집계됐다.
사업별로 보면 헬스케어 사업을 담당한 옛 동아제약의 3분기 매출은 2270억원으로 전년 동기 대비 13.4% 늘었다. 영업이익은 1.4% 증가한 289억원을 기록했다.
일반의약품 사업이 성장을 이끌었다. 일반의약품 등을 포함한 OTC 부문 매출은 726억원으로 전년 동기보다 27.2% 증가했다. 박카스 부문은 2.5% 늘어난 888억원, 건강기능식품 등을 포함한 HTC 부문은 2.0% 증가한 482억원을 기록했다.
물류 계열사 용마로지스의 3분기 매출은 기존 화주 물량 증가와 신규 화주 유치에 힘입어 전년 동기 대비 10.8% 늘어난 1215억원으로 집계됐다. 다만 영업이익은 27억원으로 57.9% 감소했다.
바이오의약품 위탁생산(CMO) 계열사 비티젠의 매출은 상업화 품목 출하가 미뤄지면서 전년 동기 대비 20.9% 감소한 249억원을 기록했다. 영업이익은 49억원으로 168.3% 증가했다.
sykim@newspim.com