우리은행, 청소년 '우리틴틴' CU포인트 자동적립 서비스 출시

AI 핵심 요약beta
- 우리은행은 27일 BGF리테일과 청소년 CU포인트 자동적립 서비스를 출시했다
- 만 14~18세 우리틴틴 이용자는 틴틴카드 결제만으로 포인트가 적립된다
- 우리은행은 11월 1일부터 적립률을 5%로 높이고 환급 이벤트를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 편의점 CU 운영사 BGF리테일과 제휴해 청소년 용돈 서비스 '우리틴틴' 이용자를 위한 'CU포인트 자동적립 서비스'를 출시한다고 27일 밝혔다.
우리틴틴을 이용하는 만 14세부터 18세 청소년은 CU에서 틴틴카드로 결제할 때 별도의 멤버십 카드나 바코드를 제시하지 않아도 CU포인트가 자동 적립된다.
해당 서비스는 우리WON뱅킹 앱 내 우리틴틴 메뉴에서 신청할 수 있다. CU 멤버십을 연동하면 적립 내역을 우리틴틴에서 조회하고 결제 등에 활용할 수 있다.
우리은행은 서비스 출시를 기념해 11월 1일부터 12월 31일까지 이벤트를 실시한다. 기간 중 자동적립 서비스를 신청하고 CU에서 틴틴카드로 첫 결제한 이용자 선착순 1만명에게 결제금액 전액을 최대 5000포인트까지 CU포인트로 환급한다.
아울러 이벤트 기간 CU에서 틴틴카드로 결제할 경우 CU포인트 적립률을 기존 0.5%에서 5%로 적용한다.
우리은행 관계자는 "청소년 이용자가 자주 찾는 편의점 결제 절차를 단순화하고 혜택을 제공하고자 마련했다"며 "청소년 대상 금융 서비스 조성을 지속할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com