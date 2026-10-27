치폴레, 한국 진출 두 달 만에 2호점…신세계 강남 입점

AI 핵심 요약beta
- 치폴레가 28일 신세계백화점 강남점에 국내 2호점을 개점했다
- 치폴레는 98석 규모 매장에서 기존 메뉴와 픽업·대기 서비스를 제공한다
- 치폴레는 연내 국내 3호점과 내년 상반기 싱가포르점 개점을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 치폴레가 신세계백화점 강남점에 아시아 두 번째 매장을 연다. 지난달 강남대로에 국내 첫 매장을 선보인 데 이어 백화점으로 판매 채널을 넓히며 한국 시장 공략을 이어간다.
치폴레 한국 운영사 에스앤씨레스토랑홀딩스(S&C)는 오는 28일 신세계백화점 강남점 지하 1층 스위트파크에 '강남신세계점'을 개점한다고 27일 밝혔다.
새 매장은 총 98석 규모다. 1호점의 브랜드 디자인을 바탕으로 스위트파크의 식음 공간에 맞춰 매장을 구성했다. 다양한 먹거리를 찾는 백화점 방문객을 새로운 고객층으로 확보한다는 계획이다.
메뉴는 1호점과 동일하다. 고객은 부리또, 부리또 볼, 타코, 샐러드, 퀘사디아 중 형태를 선택한 후 라이스와 빈, 메인 재료, 살사와 토핑을 취향에 맞게 추가할 수 있다. 프로틴은 치킨, 스테이크, 소고기 바바코아, 돼지고기 카르니타스, 두부 소프리타스, 베지 과카몰레 등 6종이다.
공식 앱 '치폴레 코리아'를 통한 픽업 주문 서비스를 제공한다. 2호점에서는 추가로 대기 등록 서비스를 운영해 현장 대기열에 머물지 않고도 입장 10분 전 호출 알림을 받을 수 있다.
오픈 당일 선착순 150명에게 치폴레 키링을 증정하며, 다음 달 3일까지 제품을 구매한 모든 고객에게 스티커를 제공한다.
치폴레는 지난 달 2일 아시아 1호점인 '강남대로점'을 열었다. 개점 후 약 2개월이 지난 현재까지도 대기줄이 이어지고 있다. 초기 매출 분석 결과 소고기 바바코아와 돼지고기 카르니타스의 판매 비중이 미국 시장보다 약 5배 높게 나타났으며, 현장에서 신선하게 만드는 과카몰레를 선택한 고객 비중도 60%를 넘었다.
에스앤씨레스토랑홀딩스는 상미당홀딩스 계열사인 빅바이트컴퍼니와 치폴레가 함께 설립한 합작법인이다. 빅바이트컴퍼니는 쉐이크쉑, 잠바 등 글로벌 외식 브랜드를 운영해온 경험을 바탕으로 한국과 싱가포르의 치폴레 사업권을 확보했다. 연내 국내 3호점을 추가로 열 계획이며, 내년 상반기에는 싱가포르 1호점도 개점할 예정이다.
nrd@newspim.com