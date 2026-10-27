아성다이소, 양주 물류센터에 6000억 투자…2029년 완공 목표

AI 핵심 요약beta
- 아성다이소는 27일 양주에 최대 물류센터를 착공했다.
- 6000억원을 투자해 2029년 1월까지 양주허브센터를 완공한다.
- 온·오프라인 통합으로 하루 35만건 주문을 처리한다.
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셔틀 478대 등 자동화 설비 도입…1000여명 고용 창출 기대
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 아성다이소가 6000억원의 자금을 들여 경기도 양주에 자사 최대 규모의 물류센터를 짓는다. 매장과 온라인몰의 주문·재고를 함께 관리하는 시스템을 도입해 상품 공급 능력을 높이고 물류비 부담을 줄인다는 구상이다.
아성다이소는 지난 26일 양주시 은남산업단지에서 '양주허브센터' 기공식을 열었다고 27일 밝혔다.
양주허브센터는 남사·부산·세종에 이은 네 번째 허브센터다. 대지면적 11만1600㎡, 연면적 20만6102㎡에 지하 1층~지상 4층 규모로 조성한다. 완공 목표는 2029년 1월이다.
센터가 가동되면 수도권·강원권 다이소 매장 800여곳에 상품을 공급하고 다이소몰 주문도 하루 5만건 처리할 예정이다. 온·오프라인을 합친 일일 주문 처리 목표는 35만건이다. 회사는 센터 운영으로 약 1000개의 일자리가 생길 것으로 기대하고 있다.
핵심은 판매 채널별로 나눴던 물류를 하나로 묶는 '옴니채널' 운영 방식이다. 오프라인 매장과 다이소몰이 재고와 설비를 공동으로 활용하도록 설계했다. 같은 상품을 중복 보관하거나 채널 간 재고를 옮기는 작업을 줄여 창고 공간과 설비의 활용도를 높인다는 계획이다.
자동화 설비는 글로벌 물류기업 크납(Knapp)의 시스템을 도입한다. 상품 보관·반출 시스템(OSR·Order Storage and Retrieval)에 고속 셔틀 478대와 리프트 46기를 배치해 시간당 2만건의 주문을 처리하도록 구축한다. 온라인과 오프라인 상품 재고는 하나의 셔틀랙에서 관리한다.
작업자가 상품을 찾으러 이동하는 대신 상품을 작업 위치로 보내는 자동 이송 시스템(GTP·Goods to Person)도 적용한다. 주문 분배 시스템(ODS·Order Distribution System)은 상품을 자동으로 전달하면서 주문 처리 순서를 조정해 작업 효율을 높인다.
이번 투자는 매장과 다이소몰의 성장에 맞춰 전국 물류망을 확충하려는 전략의 일환이다. 아성다이소는 2012년 12월 남사허브센터, 2019년 9월 부산허브센터를 열어 각각 수도권·강원권과 영·호남권의 상품 공급을 맡겨 왔다.
내년 4월 문을 열 예정인 세종허브센터는 충청권과 수도권 남부, 다이소몰 물류를 담당한다. 이후 양주허브센터가 서울·경기 북부·강원 북부의 공급을 맡으면 권역별 물류 분담을 강화할 수 있을 것으로 회사는 보고 있다.
일일 주문 처리 능력은 남사 23만건, 부산 32만건이다. 세종은 30만건, 양주는 35만건을 목표로 구축한다.
박정부 아성다이소 회장은 "아성다이소의 지속적인 사업 확대를 뒷받침할 수 있는 기반을 마련하기 위해 네 번째 물류센터인 양주허브센터를 착공한다"며 "양주허브센터가 지역사회와 함께 성장할 수 있도록 지역 인재 채용과 지역 기업과의 상생협력을 위해 노력하겠다"고 말했다.
nrd@newspim.com