청호나이스, 지식재산처 '직무발명보상 우수기업' 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 청호나이스가 27일 직무발명보상 우수기업 인증을 획득했다.
- 체계적인 보상 절차와 출원·등록 단계별 보상체계를 인정받았다.
- 특허 우선심사와 등록료 감면 등 다양한 우대 혜택을 확보했다.
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특허 우선심사·등록료 감면 혜택
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 청호나이스가 지식재산처가 주관하는 '직무발명보상 우수기업' 인증을 획득했다고 27일 밝혔다.
'직무발명보상 우수기업 인증'은 임직원의 직무발명에 대한 보상 규정을 마련하고 이를 모범적으로 운영하는 기업을 인증하는 제도다. 직무발명 관련 규정, 보상 실적, 절차 준수 여부 등을 종합적으로 평가해 선정한다.
청호나이스는 임직원의 자발적인 기술개발 활동을 장려하기 위해 체계적인 직무발명 보상제도를 운영해 왔다. 발명 신고부터 권리 확보, 보상액 결정 및 지급에 이르는 명확한 절차와 기준을 세우고, 직무발명보상심사위원회를 통해 출원 및 등록 단계별 보상체계를 구축·운영해 온 점을 높이 평가받았다.
이번 인증을 통해 청호나이스는 특허·실용신안·디자인 출원 시 우선심사 신청 자격을 확보했으며, 등록료 감면과 정부지원사업 가점 등 다채로운 우대 혜택을 누리게 됐다.
청호나이스는 세계 최초 얼음정수기 개발과 커피얼음정수기 출시 등 업계를 선도하는 기술 역량을 축적해 왔다. 연구개발 과정에서 발굴된 아이디어의 권리화 가능성을 검토하는 기술자문 창구를 운영하고, 사내 변리사를 통해 특허 출원부터 관리까지 전 과정을 체계적으로 관리하고 있다. 아울러 핵심기술과 응용기술을 아우르는 특허망을 구축해 기술 보호 범위를 확대하고 있다.
청호나이스 관계자는 "이번 인증은 임직원의 발명 성과에 대한 체계적인 보상제도 운영과 실질적인 보상 실적을 인정받았다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 임직원의 창의적인 기술개발 활동을 장려하는 한편, 주요 기술의 신속한 권리 확보와 지식재산권의 효율적인 관리를 통해 기술 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com