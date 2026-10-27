"치료 접근성 높인다"…복지부, 첨단재생의료 심포지엄 개막

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부와 재생의료진흥재단은 27일 심포지엄을 개최했다
- 국내외 전문가들은 첨단재생의료 정책과 최신 기술을 공유했다
- 정부는 환자 치료 접근성 확대와 기술 개발 지원을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
치료 접근성 확대·동향 공유
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 첨단재생의료 글로벌 정책 동향과 최신 기술을 공유하고 환자들의 치료 접근성 확대 방안을 논의하는 '2026 첨단재생의료 연례 심포지엄'이 시작됐다.
보건복지부와 재생의료진흥재단은 오는 28일까지 서울 피스앤파크컨벤션에서 '첨단재생의료 혁신과 환자 접근'을 주제로 2026 첨단재생의료 연례 심포지엄(2026 RMAF Annual Symposium)을 개최한다고 27일 밝혔다.
이번 행사에서는 첨단재생의료 글로벌 정책 동향과 최신 기술을 공유하고 특히 환자들의 치료 접근성을 높이기 위한 구체적인 혁신 방안과 협력 체계를 논의한다. 첨단재생의료 연례 심포지엄은 첨단재생의료 분야의 정책과 제도, 기술 등 최신 동향을 공유하고 발전 방향을 논의하는 국제 심포지엄으로 복지부와 재생의료진흥재단이 지난해부터 매년 개최되고 있다.
올해로 3회째를 맞는 이번 심포지엄은 국내·외 정부 관계자, 학계, 산업계 전문가가 참여해 주요국의 정책·제도 변화와 최신 기술·산업 동향을 공유한다. 첨단재생의료의 혁신과 환자 접근성 확대를 위한 발전 방향과 협력 방안을 논의한다.
복지부는 첨단재생의료 분야의 진흥과 발전에 기여한 유공자에게 복지부장관 표창을 수여한다. 김민영 차의과학대 분당차병원 교수는 뇌성마비 환자를 대상으로 제대혈 세포치료의 효과를 세계 최초로 임상연구를 통해 검증해 표창을 받는다. 조용준 동구바이오제약 회장은 개방형 혁신(오픈이노베이션) 투자 확대 등을 통해 첨단재생의료 산업발전에 기여해 수상의 영예를 안았다.
일본 오사카대학교 교수진이 참여하는 글로벌 워크숍에서는 세포치료제 제조공정 설계와 품질관리 경험을 공유한다. 이후 첨단재생의료 기술가치평가 지원사업의 평가 모델과 참여 기업·기관의 기술개발 사례를 소개하고 연구자와 산업계 관계자 간 교류를 위한 프로그램이 이어진다.
최경일 복지부 첨단의료지원관은 "올해는 첨단재생의료 치료계획이 처음 승인되고 생체 내 유전자치료도 가능하도록 개정법 시행을 앞두고 있어 첨단재생의료가 국민에게 더 다가가는 의미 있는 한 해였다"며 "정부는 국민들의 치료 접근성을 높이고 혁신적 기술의 개발을 촉진하기 위해 지원을 확대하고 지속적으로 제도를 보완하겠다"고 강조했다.
박소라 재생의료진흥재단 원장은 "첨단재생의료의 혁신이 실제 환자의 치료 기회 확대로 이어지기 위해서는 정책·제도, 연구개발, 제조와 산업화 전반의 긴밀한 연계가 필요하다"며 "이번 심포지엄이 국내외 전문가와 기관의 경험을 나누고 지속가능한 협력 기반을 넓히는 계기가 되길 기대한다"고 설명했다.
sdk1991@newspim.com