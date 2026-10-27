예탁결제원·씨티뱅크, 美주주권 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원은 26일 씨티뱅크와 미국 주식 세미나를 개최했다
- 참석자들은 국내 투자자의 미국 주식 의결권 지원체계 개선을 논의했다
- 예탁결제원은 의견을 바탕으로 제도·실무 개선안을 구체화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국예탁결제원은 지난 26일 부산에서 씨티뱅크(Citibank)와 공동으로 '미국 상장증권 보유자의 법적지위와 주주권리: 현황과 과제' 세미나를 개최했다고 27일 밝혔다.
이번 세미나에는 의결권 대행기관인 브로드리지(Broadridge)와 11개 증권사 외화증권 업무 담당자 등 60여 명이 참석했다. 참석자들은 국내 투자자의 미국 주식 의결권 행사 지원체계 개선방안과 관련 법률 쟁점을 논의했다.
세미나 1부에서는 서울대학교 산학협력단 연구진이 미국 상장증권 보유자의 법적 지위와 권리 행사에 관한 연구 결과를 발표했다. 연구진은 국내 투자자의 미국 주식이 다층적 보유구조로 관리되는 만큼 국내법과 외국보관기관 간 계약, 미국 주법 등을 종합적으로 검토할 필요가 있다고 설명했다.
2부에서는 증권사와 예탁결제원, 브로드리지, 법률 전문가들이 의결권 행사 지원체계의 개선 방향을 논의했다. 예탁결제원은 검토 중인 개선 방향을 소개했으며, 브로드리지는 이를 지원할 수 있는 서비스 모델을 제시했다.
이윤수 한국예탁결제원 사장은 "이번 세미나를 계기로 관계기관 및 시장 참여자 간 원활히 소통하여 앞으로 미국 주식 의결권 행사를 지원하기 위한 실효성 있는 개선 방안이 도출되기를 희망한다"고 말했다.
예탁결제원은 이번 논의와 시장 참가자들의 의견을 바탕으로 관계기관과 협력해 외화증권 의결권 행사 지원체계의 제도적·실무적 개선방안을 구체화할 계획이다.
dconnect@newspim.com