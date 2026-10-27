SK이노베이션, 독거노인 돌봄 종사자 50명 대상 '힐링캠프' 개최

AI 핵심 요약beta
- SK이노베이션은 26일부터 이틀간 돌봄 종사자 50명을 위한 힐링캠프를 개최했다
- 이번 캠프는 돌봄 종사자의 업무 부담과 정서적 소진 완화를 위해 마련됐다
- SK이노베이션은 2017년부터 독거노인 3만3000여명에게 돌봄을 제공했다
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2017년부터 독거노인 3만3000여명 돌봄 이어와
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= SK이노베이션이 독거노인 결연 봉사활동 10주년을 맞아 돌봄 종사자들의 심리적 회복과 재충전을 지원한다.
SK이노베이션은 지난 26일부터 이틀간 서울 광진구 워커힐 호텔 아카디아에서 독거노인 생활지원사와 사회복지사 등 돌봄 종사자 50명을 대상으로 힐링캠프 '돌봄을 돌보다'를 개최했다고 27일 밝혔다.
이번 행사는 독거노인을 돌보는 종사자들의 업무 부담과 정서적 소진을 덜고 지속 가능한 돌봄 환경을 조성하기 위해 마련됐다. 코로나19로 중단됐던 돌봄 종사자 대상 힐링캠프를 재개했다는 점에서도 의미가 있다.
올해 캠프는 '마음 돌보기', '몸과 마음의 회복', '새로운 다짐'을 주제로 진행됐다. 첫날에는 자신의 강점과 돌봄 업무의 가치를 되새기는 특강과 미술·원예 활동, 레크리에이션 등이 마련됐다.
둘째 날에는 심신의 활력을 높이는 '심기신 수련'과 번아웃 극복 및 마음 관리법을 주제로 한 외부 전문가 특강이 진행됐다.
SK이노베이션은 지난 2017년부터 독거노인 결연 봉사활동인 '행복나눔 사랑잇기'를 운영하고 있다. 올해까지 SK이노베이션 구성원 봉사자 2만5000여명과 독거노인 생활지원사 1만여명 등 총 3만6000여명이 참여해 독거노인 3만3000여명에게 경제적·정서적·사회적 돌봄을 제공했다.
SK이노베이션 관계자는 "독거노인 돌봄 활동의 지속 가능성을 높이기 위해서는 현장을 지키는 종사자들에 대한 관심과 지원 역시 중요하다"며 "앞으로도 독거노인 보호 체계를 강화하고 사회안전망을 더욱 촘촘히 구축해 나갈 계획"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com