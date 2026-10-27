[개장시황] 코스피 3% 상승 출발…美 증시 훈풍에 외국인 '매수세'

AI 핵심 요약beta
- 코스피가 27일 장 초반 3% 넘게 급등해 5600선을 회복했다.
- 외국인이 4000억원 넘게 순매수하고 반도체주가 동반 상승했다.
- 앤트로픽 IPO 기대감과 국제유가 하락도 투자심리를 자극했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
코스닥 2%대↑…심텍 11% '급등'
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 코스피가 27일 장 초반 3% 넘게 급등하며 5600선을 회복했다. 외국인이 4000억원 넘게 순매수하는 가운데 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 동반 상승하며 지수를 끌어올리고 있다.
인공지능(AI) 기업 앤트로픽의 기업공개(IPO) 기대감과 국제유가 하락에 힘입어 상승한 점도 투자심리에 긍정적으로 작용했다.
한국거래소에 따르면, 이날 코스피는 전 거래일보다 189.18포인트(3.46%) 오른 5658.65에 개장했다. 오전 9시5분 현재 코스피는 212.76포인트(3.89%) 상승한 5682.23을 기록하고 있다. 전날 1% 넘게 하락했던 코스피는 하루 만에 반등하며 5700선에 다가섰다.
수급은 외국인이 순매수에 나선 반면 개인은 차익 실현에 나서는 양상이다. 대체거래소(ATS) 넥스트레이드(NXT) 수치까지 합산하면, 코스피에서 개인은 4621억원을 순매도하고 있다. 반면 외국인은 4098억원을 순매수하고 있으며 기관은 95억원을 순매도 중이다.
코스피 시가총액 상위 종목에서는 반도체주 강세가 두드러진다. 삼성전자는 전 거래일보다 9500원(4.46%) 오른 22만2500원에 거래되고 있다. SK하이닉스는 8만2000원(6.43%) 상승한 135만7000원을 기록하고 있다. SK스퀘어도 10.01% 급등한 84만6000원에 거래 중이다.
삼성전자우(4.57%), 삼성전기(6.35%), LG에너지솔루션(1.60%), 현대차(1.74%), KB금융(1.15%), 삼성생명(2.43%) 등도 상승세다. 반면 삼성바이오로직스는 3.17% 하락하며 시가총액 상위 종목 가운데 약세를 보이고 있다.
코스닥도 2% 넘게 상승하고 있다. 이날 코스닥은 전 거래일보다 15.88포인트(2.18%) 오른 743.09에 출발했다. 오전 9시5분 현재 코스닥은 20.23포인트(2.78%) 상승한 747.44를 나타내고 있다.
코스닥 수급에서는 개인이 154억원을 순매도하고 있다. 반면 외국인은 275억원을 순매수하고 있으며 기관은 93억원을 순매도 중이다.
코스닥 시가총액 상위 종목도 대부분 상승세다. 알테오젠은 1.83% 오른 22만2500원에 거래되고 있다. 에코프로(3.73%), 에코프로비엠(2.68%), 주성엔지니어링(6.15%), 레인보우로보틱스(2.45%), HLB(0.89%) 등도 상승하고 있다.
특히 반도체 소재·부품·장비주가 강세를 보이고 있다. 심텍은 11.56% 급등한 11만9700원을 기록하고 있다. 원익IPS(4.92%), 리노공업(4.58%), 이오테크닉스(4.22%) 등도 동반 상승하고 있다.
간밤 뉴욕증시는 국제유가 하락과 AI 기업 앤트로픽의 기업공개 기대감에 힘입어 일제히 상승했다. 26일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 146.42포인트(0.28%) 오른 5만2361.58에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 53.09포인트(0.70%) 상승한 7667.77을 기록했고 나스닥종합지수는 214.04포인트(0.82%) 오른 2만6169.38에 마감했다.
서부텍사스산원유(WTI) 가격이 배럴당 101.76달러로 1.46% 하락한 점도 투자심리에 긍정적으로 작용했다.
특히 앤트로픽의 기업공개 추진 소식이 AI 관련주에 대한 투자심리를 자극했다. 대형 AI 기업의 증시 입성 가능성이 부각되면서 AI 산업의 성장성과 관련 기업의 기업가치 재평가에 대한 기대감이 커진 것으로 풀이된다.
실제 상장 일정과 기업가치 등 구체적인 조건은 확인이 필요한 상황이다. 시장에서는 앤트로픽의 상장 추진이 AI 산업 전반에 대한 투자 수요를 확대할 수 있을지 주목하고 있다.
한지영 키움증권 연구원은 "오늘 국내 증시는 앤스로픽 IPO 신청서발 미국 AI 반도체주 투자심리 호전, 중동 국가들의 4자 회담 추진에 따른 WT| 상승세 진정 등에 힘입어 반등을 시도할 것으로 전망한다"고 밝혔다.
오전 9시 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1326.0원에 거래되고 있다.
한편 전날 애프터마켓에서 코스피 거래량은 1061만6000주, 거래대금은 5161억6300만원으로 집계됐다. 코스닥에서는 2994만3000주가 거래됐으며 거래대금은 3411억6500만원을 기록했다.
plum@newspim.com