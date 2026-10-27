괴산 농식품, 홍콩서 165만 달러 수출 상담…해외 판로 확대 모색

AI 핵심 요약beta
- 괴산군은 27일 홍콩 박람회에서 165만 달러 수출 성과를 거뒀다.
- 6개 기업은 고춧가루·조미김·소스류를 선보이며 바이어 상담을 진행했다.
- 135만 달러 계약을 추진하고 서울푸드와 30만 달러 업무협약을 체결했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 괴산 농식품 기업들이 홍콩에서 165만 달러 규모의 수출 계약 추진 및 업무협약 성과를 거두며 해외시장 진출 가능성을 타진했다.
괴산군은 지난 19~24일 홍콩컨벤션센터에서 열린 '2026 홍콩메가쇼 국제박람회'에 참가해 135만 달러 규모의 계약을 추진하고 현지 한국 농식품 수입회사 서울푸드와 30만 달러 규모의 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.
이번 박람회에는 괴산군 농수산식품수출협의회 소속 6개 기업이 참가해 고춧가루와 조미김, 소스류 등 지역 농식품을 선보였다.
해외 바이어와 1대1 상담 26회를 진행해 수출 협의를 이어갔다.
현지 농식품 유통 전문회사 한인홍과의 간담회에서는 괴산 농식품에 대한 구매 의사를 확인했다.
한국농수산식품유통공사(aT) 홍콩지사를 방문해 현지 시장 동향과 수출 관련 자문도 받았다.
이번 성과는 계약 추진액과 업무협약 금액을 합산한 것으로 실제 수출액은 향후 계약 체결과 이행 여부에 따라 달라질 수 있다.
송인헌 군수는 "수출기업과 농업인이 해외시장에서 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com