하나은행 패밀리오피스, 반얀트리 서울과 맞춤형 서비스 협약

AI 핵심 요약beta
- 하나은행은 26일 에이블현대호텔앤리조트와 업무협약을 체결했다
- 초고액자산가 대상 자산관리와 호텔·다이닝·웰니스 서비스를 연계한다
- 양사는 세미나·콘텐츠·가족 맞춤형 프로그램으로 가문 관리에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 지난 26일 '반얀트리 클럽 앤 스파 서울' 운영사인 에이블현대호텔앤리조트와 업무협약(MOU)을 체결하고 초고액자산가를 위한 라이프스타일 서비스 강화에 나섰다고 밝혔다.
이번 협약은 기존 자산관리를 넘어 미식, 문화, 웰니스 등 비금융 영역으로 서비스 범위를 넓히기 위해 추진됐다. 초고액자산가의 비금융 서비스 수요 증가에 대응하기 위한 목적이다.
이에 따라 하나은행 패밀리오피스는 자산관리 컨설팅 역량에 반얀트리 서울의 호텔·다이닝·웰니스 인프라를 연계한 전용 관리 프로그램을 구축할 방침이다.
양사의 주요 협력 분야는 프라이빗 세미나 개최, 콘텐츠 공동 기획, 손님 네트워크 활성화, 가족 맞춤형 제휴 프로그램 발굴 등이다. 개인 중심 케어에서 가족 구성원 전체를 고려한 프로그램으로 영역을 확장해 가문 단위 자산관리를 지원한다.
하나은행 관계자는 "초고액자산가 전담 패밀리오피스는 전통적 금융 서비스를 넘어 가족의 삶을 지원하는 종합 솔루션으로 개편되고 있다"며 "반얀트리 서울과 협력해 차별화된 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
반얀트리 서울 관계자는 "하나은행 패밀리오피스와의 협력으로 양사의 전문성과 네트워크를 결합해 차별화된 경험을 제공할 수 있을 것"이라고 설명했다.
한편 하나은행 패밀리오피스는 자녀 세대를 위한 금융·비금융 세미나인 '패밀리오피스 MBA'를 지난해 도입해 총 7회 운영하는 등 초고액자산가 가문 대상 특화 프로그램을 운영하고 있다.
eoyn2@newspim.com