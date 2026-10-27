대상, 냉·온음용 홍초 일본 출시…카페란테 130곳 입점 확정

AI 핵심 요약beta
- 대상은 27일 일본에 냉·온음용 홍초 2종을 출시했다
- 대상재팬은 카페란테 일본 130개 전점 입점을 확정했다
- 홍초는 저당·저칼로리 제품으로 일본 유통망을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대상은 일본 현지법인 대상재팬이 냉·온음용 홍초 2종을 출시하고 수입 식품 전문점 카페란테의 130개 전점 입점을 확정했다고 27일 밝혔다.
일본에 선보인 제품은 '홍초 석류&히비스커스'와 '홍초 유자&캐모마일'이다. 지난해 말 국내에 먼저 출시했으며, 대상에 따르면 지난해 4분기 국내 동절기 음용식초 매출은 전년 동기 대비 135% 증가했다.
두 제품은 100% 과일숙성발효초에 차를 섞어 차갑거나 따뜻하게 마실 수 있도록 했다. 석류와 히비스커스, 유자와 캐모마일을 각각 조합했으며 저당·저칼로리로 설계하고 가바(GABA)를 배합했다.
대상은 기존의 차게 마시는 방식에 온음용을 더해 계절에 따른 소비 제약을 줄이겠다는 구상이다. 대상이 인용한 후지경제의 2024년 조사에 따르면 일본 음용식초 시장 규모는 약 370억엔이다.
대상재팬은 지난 7월 일본 악세스(Access) 박람회에서 현지 유통 관계자들에게 신제품을 소개했다. 이후 카페란테의 130개 전점 입점을 확정했다.
현재 다이에, 타이요, 카인즈 등 일본 유통사 11곳에서 정규 입점과 시즌별 기획 판매를 병행하고 있다. 대상재팬은 주요 유통채널을 중심으로 판매처를 확대할 계획이다.
대상은 베트남, 미국, 중국, 일본, 필리핀 등에 홍초를 수출하고 있다. 지난해 홍초 수출액은 전년 대비 약 54% 증가했다. 회사는 저당·스틱형 제품 등으로 홍초 제품군을 넓히고 있다.
kji01@newspim.com