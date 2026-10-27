오비고, 차량용 보안 기술 기반 피지컬 AI 사업 확대

AI 핵심 요약beta
- 오비고는 27일 차량용 소프트웨어 보안·운영 기술을 공급망과 피지컬 AI로 확대했다.
- 오비고는 KISA 사업에서 SBOM·VEX 기반 자동차 보안 모델을 개발하고 있다.
- 오비고는 폐쇄망·엣지 환경의 피지컬 AI를 에너지·방산 등으로 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 모빌리티 라이프 AX(AI 전환) 플랫폼 기업 오비고는 차량용 소프트웨어에서 축적한 보안·운영 기술을 소프트웨어 공급망과 피지컬 AI 분야로 확대하고 있다고 27일 밝혔다.
오비고는 글로벌 자동차 시장에서 차량용 브라우저 엔진과 임베디드 소프트웨어 플랫폼을 개발하며 차량용 소프트웨어의 설계·개발부터 검증·배포·운영까지 전 과정에 걸친 기술 역량을 확보해왔다.
차량용 소프트웨어는 제한된 컴퓨팅 자원과 다양한 운영체제, 장기간의 제품 수명주기에서도 안정적인 동작이 요구되며 외부 서비스 연동과 업데이트 과정에서도 높은 수준의 검증이 필요하다.
오비고는 정보보안 관리체계와 자동차 사이버보안 엔지니어링 기준을 기반으로 개발 단계의 보안 분석부터 통합 검증, 배포 이후 모니터링까지 이어지는 보안 체계를 구축해왔다. 회사는 이러한 경험을 소프트웨어 공급망 보안으로 확대하고 있다.
현재 한국인터넷진흥원(KISA)의 '2026년 공급망 보안 모델 구축 지원사업'에서 자동차 분야 주관기업으로 참여해 보안 전문기업 엠시큐어와 자동차 소프트웨어 보안 모델을 개발하고 있다.
핵심 소스코드와 기술정보를 내부에서 관리하는 온프레미스 환경을 기반으로 소프트웨어 자재명세서(SBOM)와 취약점 악용 가능성 보고서(VEX)를 활용해 소프트웨어 구성요소와 취약점을 관리하고 패치와 검증까지 연계하는 체계를 구축하는 것이 주요 내용이다.
이 같은 기술은 피지컬 AI 솔루션 'BOLT(볼트)'에도 적용되고 있다. 볼트는 차량용 소프트웨어에서 확보한 임베디드 실행 환경과 데이터·API, HMI 통합 기술을 기반으로 산업 현장의 이기종 장비와 프로토콜, 데이터, AI 에이전트를 하나의 실행체계로 연결하는 솔루션이다.
AI가 현장 데이터를 분석하는 데 그치지 않고 실제 장비와 제어 시스템으로 연결되도록 지원하는 것이 특징이다. AI 에이전트와 애플리케이션은 엣지 환경에서 구동되며 사전에 정해진 권한과 안전 기준에 따라 실행 범위를 제한하도록 설계됐다.
AI의 판단이 곧바로 장비 제어로 이어지는 것이 아니라 허용된 범위에서만 실행되도록 하고 실행 과정과 결과도 기록·관리한다. 회사는 이를 통해 산업 현장에서 요구되는 통제 가능성과 운영 안정성을 확보한다는 방침이다.
회사에 따르면 폐쇄망 환경에서는 AI 에이전트가 승인된 제어 인터페이스만 활용하도록 구성하고 중요 데이터를 외부 클라우드로 전송하지 않은 상태에서도 AI를 운용할 수 있도록 기술을 개발하고 있다. 오프라인 실행과 로컬 데이터 처리, 접근 권한과 승인 절차를 함께 적용해 외부 네트워크 연결이 제한된 환경에서도 AI를 운영하는 방식이다.
최근에는 글로벌 에너지·전력 인프라 기업과 기술검증을 진행해 볼트의 산업 현장 적용 가능성을 확인했다. 오비고는 이를 기반으로 차량용 소프트웨어에서 확보한 실행 기술과 소프트웨어 공급망 보안, 폐쇄망·엣지 AI 운용 기술을 결합해 전력·에너지, 방산, 철도, 조선, 로봇 등으로 피지컬 AI 적용 범위를 확대할 계획이다.
황도연 오비고 대표는 "AI가 실제 차량과 산업 설비까지 연결되기 시작하면서 AI 모델의 성능뿐 아니라 어떤 데이터에 접근하고 어떤 행동까지 실행할 수 있는지를 관리하는 기술이 중요해지고 있다"며 "차량용 소프트웨어에서 축적한 실행 기술과 보안 역량을 기반으로 폐쇄망과 높은 수준의 보안이 요구되는 환경에서도 활용할 수 있는 피지컬 AI 기술을 고도화해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com