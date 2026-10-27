GS25, 내년 전남·광주 쌀 1만2000톤 공급 약정…김밥·도시락에 활용

AI 핵심 요약beta
- GS25가 27일 2027년 간편식용 전남·광주산 쌀 공급 기반을 마련했다.
- GS리테일은 농협유통·미곡처리장들과 쌀 1만2000톤 공급 약정을 체결했다.
- 지역 농산물 신제품 개발과 판촉으로 상품 경쟁력과 농가 판로를 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS25가 내년 김밥과 도시락 등에 사용할 전남광주산 쌀 약 1만2000톤의 공급 기반을 마련했다. 지역 농산물을 활용한 간편식 개발과 판촉을 병행해 상품 경쟁력을 높이고 농가의 판로도 넓힌다는 구상이다.
GS리테일은 농협유통 및 정남진·순천·화산 미곡종합처리장과 2027년 간편식(FF·Fresh Food)용 국내산 쌀 공급·판매 약정을 체결했다고 27일 밝혔다.
참여 기관들은 전날 순천미곡종합처리장에서 'GS25 지정 미곡종합처리장' 현판식을 열었다. 이기철 GS리테일 간편MD부문장과 박진석 농협유통 전무이사, 각 미곡종합처리장 관계자 등이 참석했다.
이는 지난해 11월 GS리테일과 전남이 맺은 '새청무 쌀 공급 업무협약'의 후속 조치다. GS25는 이를 통해 전남·광주산 쌀을 김밥, 도시락 등 상품에 사용할 계획이다.
GS리테일은 전남·광주산 쌀의 판촉 활동을 통해 판매 확대에 나서고, 농협유통은 원활한 생산 및 공급 체계 구축을 지원하기로 했다. 미곡종합처리장들은 지역 농산물을 활용한 신제품 공동 개발에 협력할 예정이다.
GS25에서는 전남·광주산 쌀을 사용한 상품에 '100% 국내산 농협 쌀' 마크를 표기해 소비자가 국내산 쌀 사용 여부를 쉽게 확인할 수 있도록 할 계획이다.
nrd@newspim.com