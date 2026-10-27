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[PO] '비장의 카드' 아껴놨지만…최형우 써보지도 못한 삼성

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  • 삼성은 26일 KIA와의 플레이오프 1차전에서 1-5로 패했다.
  • 삼성 타선은 2안타 1득점에 그치며 KIA 마운드에 막혔다.
  • 대타 최형우는 출전 기회조차 얻지 못해 삼성의 타격 부진이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성의 가을야구가 시작부터 차갑게 식어버렸다. 타선이 단 2안타에 그치는 극심한 빈공에 시달리면서 벤치에 아껴둔 '비장의 카드' 최형우는 타석에 들어서지도 못했다.

삼성은 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와의 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 플레이오프(PO·5전3선승제) 1차전에서 1-5로 패했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 중심 타자 최형우. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

정규시즌 2위로 PO에 직행한 삼성은 홈에서 첫 승리를 거두며 한국시리즈 진출의 유리한 고지를 선점하려 했다. 그러나 KIA의 기세를 막아내지 못하면서 오히려 시리즈 첫 경기부터 주도권을 내줬다.

선발 크리스 페덱의 부진도 아쉬웠지만, 더욱 심각했던 것은 타선이었다. 삼성은 이날 9이닝 동안 단 2개의 안타만 기록했다. KIA 선발 제임스 네일을 비롯한 상대 투수진을 제대로 공략하지 못했고, 득점은 5회 김영웅의 적시타로 올린 1점이 전부였다.

출발부터 꼬였다. 1회초 선발 페덱이 2점을 내주면서 삼성은 추격하는 입장에서 첫 공격을 시작했다. 그래도 1회말 선두타자 김지찬이 중전 안타를 때려내며 곧바로 반격의 기회를 잡았다.

그러나 후속 타자 김성윤이 네일의 초구를 공략한 것이 1루수 방면 병살타로 이어졌다. 무사 1루의 기회가 순식간에 2사 주자 없는 상황으로 바뀌었다.

경기 초반 분위기를 되찾을 수 있었던 기회를 놓친 삼성은 이후 좀처럼 활로를 찾지 못했다. 네일의 투구에 타자들의 방망이가 연이어 막혔다. 출루 자체가 쉽지 않았고, 주자를 내보내더라도 후속 타자의 적시타로 연결하지 못했다.

그사이 점수 차는 더욱 벌어졌다. 페덱은 3회초 해럴드 카스트로에게 투런 홈런을 허용했고, 4회초에는 한준수에게 솔로 홈런까지 맞았다. 4.2이닝 5피안타(2피홈런) 2사사구 4탈삼진 5실점으로 조기 강판되면서 삼성은 0-5까지 끌려갔다. 삼성 타선이 침묵하는 사이 KIA는 홈런 두 방으로 경기 흐름을 완전히 가져갔다.

[서울=뉴스핌] 26일 열린 KIA와의 PO 1차전에서 삼성의 유일한 타점을 기록한 김영웅. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

삼성도 5회말 어렵게 첫 득점을 올렸다. 2사 2루에서 김영웅이 정해영을 상대로 좌전 적시타를 터뜨리며 주자를 홈으로 불러들였다. 긴 침묵을 깨뜨린 이날 팀의 두 번째 안타였다.

하지만 거기까지였다. 삼성은 김영웅의 적시타 이후 추가 안타를 만들어내지 못했다. 9회까지 공격을 이어갔지만 KIA 마운드를 흔들 만한 연속 출루나 장타가 나오지 않았다. 결국 2안타 1득점이라는 초라한 성적표를 받아들었다.

무엇보다 아쉬운 대목은 최형우를 활용할 기회조차 만들지 못했다는 점이다. 삼성 박진만 감독은 이날 최형우를 선발 라인업에서 제외했다. 햄스트링 부상에서 회복 중인 구자욱을 지명타자로 배치하면서 외야 수비의 안정성을 확보하기 위한 선택이었다.

구자욱이 수비에 나서기 어려운 만큼 박승규를 좌익수로 기용했고, 최형우는 경기 후반 중요한 순간 대타로 투입할 수 있도록 벤치에서 대기시켰다. 박 감독은 경기 전에도 최형우를 승부처에서 활용할 수 있다는 구상을 밝혔다.

최형우는 오랜 경험과 장타력을 갖춘 베테랑 타자다. 특히 단기전에서는 한 번의 대타 기회가 경기 흐름을 바꿀 수 있는 만큼, 최형우의 존재 자체가 삼성 벤치에는 중요한 공격 옵션이었다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 중심 타자 최형우. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

하지만 정작 그 카드를 꺼낼 상황이 만들어지지 않았다. 타선이 안타 2개에 그치면서 추격의 발판을 마련하지 못했고, 경기 후반에도 최형우에게 승부를 맡길 만한 득점 기회가 좀처럼 찾아오지 않았다. 벤치에 강력한 대타를 보유하고 있어도 앞선 타자들이 출루하지 못하면 활용 가치는 떨어질 수밖에 없다.

삼성으로서는 최형우를 아껴둔 전략 자체보다 그를 투입할 만한 상황을 만들어내지 못한 타선의 부진이 더 뼈아팠다. 더욱 우려스러운 것은 정규시즌 막판부터 이어졌던 타격 침체가 가을야구 첫 경기에서도 나타났다는 점이다.

박진만 감독은 PO를 앞두고 자체 청백전을 통해 타자들의 경기 감각을 끌어올리는 데 집중했다. 정규시즌 막판 떨어졌던 타격 페이스가 청백전을 치르면서 좋아졌다는 평가도 내놨다. 여기에 타율 0.371, 15홈런, 102타점을 기록한 구자욱까지 선발 라인업에 복귀하면서 공격력 회복을 기대했다.

그러나 실전에서는 달랐다. 삼성 타선은 KIA 마운드 앞에서 좀처럼 힘을 쓰지 못했다. 정규시즌 팀 공격을 이끌었던 중심 타자들조차 해결사 역할을 해내지 못했고, 김영웅의 적시타를 제외하면 득점권에서 이렇다 할 성과를 거두지 못했다.

반면 KIA는 준플레이오프(준PO·5전3선승제)에서 보여준 타격감을 그대로 이어갔다. 김도영이 출루해 기회를 만들자 카스트로가 해결했고, 한준수까지 홈런포를 가동하면서 삼성 마운드를 무너뜨렸다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 중심 타자 최형우. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

같은 경기에서 KIA는 장타로 점수를 쌓았지만 삼성은 주자를 내보내는 것조차 버거웠다. 양 팀 타선의 집중력과 생산성 차이가 고스란히 드러났다.

이제 삼성은 2차전에서 반드시 반등해야 한다. 역대 5전 3선승제로 치러진 PO에서 1차전 승리 팀의 한국시리즈 진출 비율은 77.1%다. 첫 경기를 내준 삼성으로서는 남은 시리즈의 부담이 커졌다.

선발투수의 호투도 중요하지만, 결국 점수를 뽑지 못하면 승리할 수 없다. 특히 홈에서 열린 첫 경기에서 2안타에 그친 타선이 살아나지 못한다면 한국시리즈 진출은 더욱 어려워질 수밖에 없다.

삼성은 최형우라는 강력한 대타 카드를 쥐고도 제대로 활용하지 못했다. 문제는 벤치에 남겨둔 카드가 아니라 그 카드를 꺼낼 기회조차 만들지 못한 방망이였다. 가을야구 첫 경기에서 드러난 삼성의 가장 큰 숙제는 분명하다. 2차전에서는 침묵한 타선이 깨어나야 한다.

wcn05002@newspim.com

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