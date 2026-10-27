전국 광역 단체장 10월 27일 일정

AI 핵심 요약beta
- 이원택 전북지사 등 전국 시도지사들이 26일 주요 일정에 나섰다
- 전국 시도지사들은 안전훈련과 투자협약 등 현안을 추진했다
- 일부 단체장은 해외 순방과 베트남 방문 등 외부 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이원택 전북지사
-(주)두산 투자협약식 (13:20 회의실)
-재난대응 안전한국훈련 (14:00 재난상황실)
▲이철우 경북도지사
-화공 특강 400회 기념행사(10:00 다목적홀)
-대경권 성장엔진 인재 양성 사업 출범식(15:00 금오공과대학)
▲추경호 대구광역시장
-2026 안전한국훈련(10:00 동인청사 재난안전대책본부)
-제7차 비상경제대책회의(14:00 물산업 클러스터)
▲허태정 대전시장
-신임 대전둔산경찰서장 기관 방문(9:30 응접실)
-대전새마을부녀회장단 워크숍(10:00 대강당)
-시 노인복지관 개관 20주년 기념행사(11:00 시 노인복지관)
-자치구 상생공감투어(서구)(14:00 서구청 구봉산홀)
▲민형배 전남광주특별시장
-행정문화부시장 취임식(09:30 광주청사 대회의실)
-국민의힘 전남광주통합특별시장 정책협의회 개최(15:00 광주청사 중회의실)
-기업 RE 100 실현을 위한 업무협약(17:00 광주청사 비즈니스룸)
▲전재수 부산시장
-제13회 부산글로벌금융포럼(09:00 롯데호텔 부산)
-2026년 제2회 안전관리위원회(10:00 영상회의실)
-부산CBS AX포럼 2026+(14:00 부산은행 본점)
-<부산 구석구석, 시민일상을 바꾸다> 동부산 타운홀 미팅(15:00유엔평화기념관)
▲박완수 경남지사
-원전산업 성장펀드 투자, SMR 기업 현장간담회(11:00 범한메카텍: 창원시 성산구 적현로 259)
▲ 박찬대 인천시장
- 국무회의 (10:00 청와대)
- 인천 AI 커넥티드 모빌 리티 비전 발표 및 협약식 (15:00 파라다이스시티 인천)
▲추미애 경기도지사
-공공기관 업무보고(14:00 서희홀)
▲신용한 충북지사
-베트남 방문(10.26.~28.)
▲박수현 충남지사
-해외 순방
▲우상호 강원도지사
통상업무
▲조상호 세종시장
-외부 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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