이상일 용인시장 "리마인드 웨딩 통해 신혼의 꿈 되살려 건강하고 행복하시길"

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기흥노인복지관, '황혼의 프러포즈' 개최…어르신 부부 3쌍 결혼식 올려

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장이 리마인드 웨딩을 통해 결혼의 의미를 되새긴 어르신 부부 3쌍에게 축하의 뜻을 전했다.

26일 기흥아이씨티(ICT)밸리에서 리마인드 웨딩 '황혼의 프러포즈' 행사가 열렸다.[사진=용인시]

이 시장은 26일 용인시 기흥구 기흥아이씨티(ICT)밸리에서 열린 기흥노인복지관 주관 리마인드 웨딩 '황혼의 프러포즈' 행사에 참석했다.

리마인드 웨딩은 결혼한 부부가 세월이 흐른 뒤 다시 웨딩드레스와 턱시도를 입고 결혼 당시의 의미와 약속을 되새기는 행사다.

이날 결혼식을 올린 부부는 이인태·박요순 부부, 김동일·배필숙 부부, 손태용·김명희 부부 등 3쌍이다.

26일 기흥아이씨티(ICT)밸리에서 리마인드 웨딩 '황혼의 프러포즈' 행사가 열렸다.[사진=용인시]

이상일 시장은 축사를 통해 "세 쌍의 신랑과 신부께서는 식장에서 사랑을 약속하고 다짐한 뒤 동고동락하며 긴 세월을 함께 지나오셨지만 그때 그 시절의 아름다운 꿈은 계속 간직하고 계실 것"이라고 말했다.

이어 "오늘 리마인드 웨딩을 통해 신혼의 꿈을 다시 한 번 되살려 건강하고 행복하시길 바라며 시장으로서 축하드린다"고 덧붙였다.

기흥노인복지관은 2017년부터 어르신 부부를 위한 리마인드 웨딩 행사를 이어오고 있다.

이날 결혼식을 올린 3쌍을 포함해 지금까지 모두 8차례에 걸쳐 38쌍의 부부가 행사에 참여했다.

seraro@newspim.com