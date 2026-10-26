전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.26 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
문화·연예 출판

속보

더보기

[신간] 강남 복덕방 2대가 본 '부자의 민낯'

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 백소장이 26일 47년간 지켜본 부자들의 삶을 소설로 엮었다
  • 상속 분쟁과 가족 붕괴 등 돈 앞에서 변하는 인간 군상을 담았다
  • 여섯 편의 이야기로 부보다 무거운 신뢰와 삶의 본질을 물었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 강남 반포에서 47년째 이어온 복덕방의 2대 대표가 부동산 거래 테이블 너머에서 지켜본 부자들의 삶을 소설로 풀어냈다.

강남 고가 아파트와 빌딩 거래의 이면에서 마주한 상속 분쟁, 노년의 고독, 가족의 붕괴를 여섯 편의 이야기로 엮었다. 화려한 부의 외관 뒤에서 돈 앞에 가족이 어떻게 변하고, 사람은 무엇을 지키며 살아가는지를 묻는 책이다.

◆ 1979년 반포 복덕방 2대 대표…여의도선 '숫자', 강남선 '사람' 봤다

26일 출판사 모모북스에 따르면 백소장(白所長)의 소설집 '부자의 민낯-강남 복덕방 2대(代), 47년이 지켜본 돈과 사람'이 다음달 10일 출간된다. 교보문고에서는 오는 30일부터 예약판매에 들어간다. 

저자 백소장은 1979년 부친이 반포에 문을 연 복덕방을 물려받은 2대 대표다. 부친은 래미안퍼스티지 상가 재건축위원장을 지내며 지역에서 두터운 신망을 쌓았다.

저자는 여의도 금융투자협회와 강남 부동산 현장에서 각각 10년 가까이 일하며 증권과 부동산을 두루 거쳤다. 강남 고가 아파트 시장의 현장 전문가로 공중파 3사 뉴스를 비롯한 여러 언론에 출연하기도 했다.

저자는 프롤로그에서 "여의도에서는 숫자를 보았고, 강남에서는 그 숫자 뒤에 숨은 사람을 보았다"고 밝혔다.

책의 무대는 이른바 '뒷부동산'이다. 업계에 오래 몸담으며 접한 풍경과 여러 사람에게서 전해 들은 이야기를 뼈대로 삼고 그 위에 상상을 덧입혔다. 저자는 이야기 속 인물과 사건을 현실의 누군가와 겹쳐 보지 말아 달라면서도 "그 안에 흐르는 욕망과 외로움만큼은 꾸며내지 않았다"고 강조했다.

◆ 아버지 금고 털어 울린 골든벨…100% 공실 빌딩 끌어안은 노(老) 건물주

1편 '골든벨'은 상속받은 빌딩을 밑천 삼아 돈으로 우정과 사랑을 산 남자 김수철의 이야기다. 아버지 금고에서 꺼낸 돈으로 방배동 술집의 골든벨을 울리던 그는 친누나에게 뒤통수를 맞고, 아내마저 대여금고 속 골드바와 달러 현금을 챙겨 떠나면서 쓸쓸한 중년 사내로 남는다.

2편 '계단'의 주인공은 IMF와 서브프라임, 코로나를 모두 이겨냈다는 노 건물주다. 엘리베이터도 없는 100% 공실 빌딩을 끌어안은 그는 105억원 계약서에 도장을 찍기 직전 자리를 뜬 뒤 "가격은 120억부터 또 시작하자"며 매물을 다시 내놓는다. 저자는 이를 '존버'라는 한국적 신앙의 끝으로 그렸다.

3편 '전교 1등'은 캐나다에 사는 둘째와 한국의 첫째가 상속을 두고 다투는 사이 치매로 무너져 가는 어머니의 이야기다. 4대 회계법인에서 파트너급 대우를 받던 수재 둘째는 어머니를 상대로 한 유류분 청구소송까지 꺼내 든다. 어머니의 기억이 희미해질수록 형제간 다툼은 거세지지만, 어머니는 끝까지 '우리 둘째는 착한 아이'라며 운다.

◆ 91평 저택의 신문지 위 자장면…전 재산 사회 환원한 자산가

4편 '신문지 위의 자장면'은 단지에서 가장 큰 91평 대저택에 소파도 식탁도 없이 홀로 사는 80대 노인의 이야기다. 수도요금이 아까워 이틀에 한 번 씻는 그는 바닥에 신문지를 깔고 자장면을 먹는다. 집을 팔던 날 채권자로 나타난 며느리와 손자에게 그가 건넨 말은 "조심히 가라" 한마디뿐이었다.

5편 '1206호'는 도박으로 무너진 남편과 그 뒤를 따른 엘리트 딸, 모든 것을 잃고도 반포 아파트 한 채에 집착하던 어머니가 끝내 집문서를 불태우는 이야기다. "반포에 집 꼴랑 1채, 그것도 20평대가 뭐가 그리 부자야"라는 딸의 외침은 재건축으로 부풀려진 자산 가치의 허상을 겨눈다.

6편 '할아버지와 손주'는 맨손으로 부를 일군 90대 자산가와 그의 재산을 노리고 '병원 셔틀'을 자처한 손주의 이야기다. 강남 상가를 물려받겠다던 손주의 기대와 달리 어르신은 건물과 채권, 주식, 예금까지 전 재산을 장학재단에 남기고, 손주에게는 편지 한 장만을 남긴다.

◆ "집값은 수십 배 올랐다…사람의 욕망은 어디까지"

에필로그 '테이블은 남는다'에서 저자는 1979년 아버지가 반포 사거리가 보이는 자리에 처음 테이블을 놓았던 때를 돌아본다. 테이블은 몇 번 바뀌었지만 자리는 그대로다. 몇천만원에 거래되던 반포주공 아파트는 수십억원이 됐고, 그사이 IMF와 서브프라임, 코로나가 지나갔지만 바뀌지 않은 것은 테이블 하나라는 것이다.

아버지가 중개를 가르치며 남긴 당부는 "양쪽 당사자들의 말을 다 듣기 전에는 입을 떼지 말라"는 것이었다. 저자는 손님 관리 요령인 줄 알았던 그 말이 이제는 '사람을 함부로 판단하지 말라'는 뜻으로 들린다고 털어놨다.

모모북스는 "이 책은 단순히 부자들의 이야기가 아니라 돈 앞에서 가족은 어떻게 변하고 우리는 무엇을 지키며 살아가는가를 묻는 이야기"라며 "47년간 부동산 거래 테이블 너머에서 포착한 삶의 단면을 통해 돈보다 무거운 신뢰와 인간의 본질을 되돌아보게 한다"고 소개했다.

ssup825@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
30대女, 철원 민통선 넘어 GOP 철책 끊었다고? [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강원도 철원에서 30대 여성이 민간인출입통제선(민통선)을 넘어 최전방 일반전초(GOP) 철책까지 접근해 광망(철조망 감지 센서)을 절단했다가 군에 붙잡혔다. 민통선 진입 이후 약 20시간 동안 군 감시망은 이 여성의 이동을 추가로 포착하지 못했다. 합동참모본부는 26일 "우리 군은 전날(25일) 강원도 철원군 GOP 이남 민통선 이북 지역에서 군 경계시설물에 무단 접근한 미상 인원의 신병을 확보해 관계기관과 정확한 경위를 조사 중"이라고 밝혔다. 성일종 국민의힘 의원(왼쪽)이 26일 국회에서 열린 국방위원회 국방부 등 종합감사에서 진영승 합동참모의장에게 철원 민통선 무단 진입 사건에 대해 질의하고 있다. [사진=국회방송 화면 캡처] 2026.10.26 gomsi@newspim.com 합참에 따르면, 이 여성은 24일 오후 철원 지역 민통선 이북으로 무단 진입했다. 이후 계속 북상해 25일 오전 GOP 철책에 접근, 광망을 절단했다. 군과 관계기관의 합동조사 결과 현재까지 대공 혐의점은 나오지 않았다. 이날 국회 국방위원회의 국방부 종합 국정감사에서도 이 사안이 도마에 올랐다. 국민의힘 성일종 의원은 "24일 키 158㎝밖에 안 되는 30대 여성에게 우리 GOP가 뚫린 걸 알고 있느냐"고 물었다. 강신철 국방부 장관이 "민통선을 통과해 들어온 것"이라고 답하자, 성 의원은 "그게 뚫린 것"이라고 질책했다. 강 장관은 "GOP 광망이 절단된 걸 아느냐"는 질의에 "보고받았다"고 했다. 성 의원은 24일 오후부터 25일 오전까지 20여 시간 동안 이 여성이 폐쇄회로(CC) TV에 식별되지 않은 이유도 따져 물었다. 진영승 합참의장은 "토요일(24일) 오후 민통선 지역에서 인원을 확인했고, 신병 확보 작전 중에는 추가로 CCTV에 탐지된 적이 없다"고 설명했다. gomsi@newspim.com 2026-10-26 11:53
사진
SK하이닉스, 추가 주주환원 28일 발표 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 오는 28일 3분기 실적 발표와 함께 추가 주주환원 정책을 공개한다. 분기 영업이익이 77조원에 육박할 것으로 예상되는 가운데 주가가 고점 대비 절반 이상 하락하면서 대규모 이익을 주주에게 얼마나 돌려줄지 관심이 쏠리고 있다. 특히 일본 반도체 기업 키옥시아 투자 차익을 활용한 특별배당 가능성이 주목받고 있다. SK하이닉스는 26일 추가 주주환원 방안을 이사회 결의를 거쳐 오는 28일 3분기 실적 발표에서 공개할 예정이라고 공시했다. 이번 발표에서는 키옥시아 지분 매각으로 확보한 투자 차익의 활용 여부가 주요 관심사다. 앞서 SK하이닉스가 약 20조원으로 추산되는 키옥시아 투자 차익 가운데 16조원 가량을 특별배당으로 지급하는 방안을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 대해 SK하이닉스는 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 현재까지 확정된 사항은 없다"고 설명했다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 주주환원 확대에 대한 기대감은 역대 최대 실적 전망과 맞물려 있다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 SK하이닉스의 3분기 매출액과 영업이익 전망치는 각각 98조2257억원, 76조9640억원이다. 영업이익은 지난해 같은 기간보다 약 576% 증가한 수준이다. 인공지능(AI)용 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대와 범용 메모리 가격 상승이 실적 개선을 이끈 것으로 분석된다. 반면 주가는 최근 가파른 조정을 받았다. 지난 23일 SK하이닉스 주가는 127만7000원에 거래를 마쳐 종가 기준 고점 대비 약 56% 하락했다. AI 투자 수익성에 대한 우려와 외국인 매도세 등이 주가에 부담으로 작용했다. SK하이닉스는 지난 21일 약 40조원 규모의 자사주 매입을 당초 계획보다 한 달가량 앞당겨 마쳤다. 취득한 주식은 전량 소각할 예정이다. 회사는 앞서 2025~2027년 누적 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주에게 환원하겠다는 방침도 제시했다. 주가 하락으로 주주들의 손실이 커지는 상황에서 임직원들에게는 역대급 성과급이 지급될 것으로 예상되면서 주주환원 확대에 대한 요구도 높아질 전망이다. SK하이닉스는 연간 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 활용하는 제도를 운영하고 있다. 올해 사상 최대 실적이 예상되는 만큼 내년 직원 1인당 수억원대 성과급이 지급될 가능성이 거론된다. 반면 주가는 고점 대비 절반 이상 하락하면서 실적 개선의 성과를 주주들이 체감하기 어려운 상황이다. 이번 주주환원 정책이 임직원 보상과 주주 이익 사이의 간극을 좁힐 수 있을지도 관심사다. 대규모 설비투자와 주주환원을 병행하기 위한 재원 운용도 과제다. SK하이닉스는 최근 미국 낸드플래시 자회사 솔리다임의 기업공개(IPO) 검토를 중단했다. 외부 자본 유치 대신 자체 자금을 활용한 투자 부담이 커질 수 있는 만큼 이번 발표에서 향후 투자와 주주환원의 균형을 어떻게 맞출지도 관심이 모인다. syu@newspim.com 2026-10-26 10:38

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동