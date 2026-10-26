충남경찰, 수능일 시험장 인근 교통관리 강화…수험생 수송도

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지각 우려 수험생 긴급 수송…듣기평가 시간대 공사 소음 최소화

[예산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남경찰이 다음 달 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 시험장 주변 교통관리와 지각 우려 수험생 수송 지원에 나선다.

충남도 자치경찰위원회는 26일 예산 스플라스 리솜에서 제110회 정기회의를 열고 수능 교통관리 대책 수립 요구 등 10개 안건을 처리했다고 밝혔다.

충남자치경찰위원회가 26일 제110회 정기회의를 열고 수능 교통관리 대책안을 논의하고 있다. [사진=충남도] 2026.10.26 gyun507@newspim.com

이에 따라 충남경찰청은 수능 당일 시험장 반경 2㎞ 이내 주요 교차로를 중심으로 차량 소통 관리에 나선다. 교통사고나 정체 등으로 입실이 늦어질 우려가 있는 수험생에게는 긴급 수송을 지원할 계획이다.

영어 듣기평가 시간대에는 시험에 방해가 되는 소음을 줄이기 위해 도로공사 등을 자제하도록 관계기관과 사전 점검 및 협의를 진행한다.

이날 회의에서는 이륜차 난폭운전과 아동학대, 관계성 범죄 예방 대책도 논의됐다.

이륜차 난폭운전 단속은 상시 관리체계로 전환하고 불법 구조변경 차량에 대해서는 구조변경 업자까지 추적해 사법 처리하기로 했다.

또 경찰과 지자체, 아동보호전문기관이 고위험 아동 가정을 합동 방문·점검하고 재범 위험이 높은 관계성 범죄 가해자 주변에는 광역예방순찰대를 집중 배치할 방침이다. 정기회의와 함께 열린 자치경찰 관계관 워크숍에서는 생성형 인공지능(AI)을 활용한 업무 개선 방안과 조직 리더십에 관한 특강도 진행됐다.

이종원 충남도 자치경찰위원장은 "수험생이 그동안 준비한 실력을 발휘할 수 있도록 도경찰청과 함께 교통관리에 나서겠다"며 "연말연시 치안 수요에도 철저히 대비하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com