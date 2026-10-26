동명대 등 3개 대학 연합 지역 소상공인 현안 해결 착수

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'2026 부산 지산학 혁신대전'

33개 팀, 현안 해결 방안 도출

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 동명대학교가 대학생들과 함께 지역 골목상권의 살리기에 나섰다.

동명대학교는 국립부경대학교, 경성대학교와 함께 26일 부산도시공사 아르피나 그랜드볼룸에서 '2026 부산 지산학 혁신대전(BIX 2026)' 킥오프 행사를 개최했다고 밝혔다.

동명대학교가 국립부경대학교, 경성대학교와 함께 26일 부산도시공사 아르피나 그랜드볼룸에서 '2026 부산 지산학 혁신대전(BIX 2026)' 킥오프 행사를 개최하고 있다.[사진=동명대학교] 2026.10.26

행사에는 부산시와 부산앵커센터, 부산경제진흥원, 유엔남구대학로자율상권조합 관계자와 남구지역 대학생, 소상공인 등 200여 명이 참석했다.

BIX 2026은 대학생이 지역 소상공인과 중소기업의 현장 과제를 맡아 해결 방안을 도출하는 문제해결형 학습 프로젝트다. 대학 간 협업과 기업 매칭을 바탕으로 과제를 수행하고 결과를 공유하는 방식으로 진행된다.

이날 행사에서는 학생과 지역기업 간 팀빌딩과 매칭 상담도 진행됐다.

프로젝트에는 3개 대학 학생 120여 명이 참여한다. 대학 구분 없이 구성된 33개 학생팀은 부산지역 소상공인과 골목상권 기업 31곳의 현안 해결에 나선다.

학생들은 기업 상담을 통해 과제를 구체화한 뒤 사업 개선과 홍보, 운영 효율화 등 기업별 요구에 맞는 해결 방안을 마련할 예정이다. 우수 과제는 오는 11월 26일 최종 시상식에서 선정한다.

차지철 동명대 앵커사업단장은 "대학 교육역량을 지역 산업과 소상공인의 수요에 연결하는 프로젝트"라며 "학생들의 실무역량을 높이고 지역경제에 기여하는 산학협력 모델을 구축하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com