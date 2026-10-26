몬스타엑스, 북미 10개 도시 투어 성료…"현재진행형 그룹 될 것"

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 몬스타엑스가 북미 10개 도시 투어를 성료했다.

몬스타엑스는 지난 24일(현지시간) 미국 시애틀 WAMU 시어터에서 '2026 몬스타엑스 월드 투어 '더 엑스 : 넥서스(THE X : NEXUS)' 북미 일정의 마지막 공연을 개최했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 몬스타엑스. [사진=Andy Keilen] 2026.10.26 alice09@newspim.com

이들은 지난 3일 페어팩스를 시작으로 뉴욕, 보스턴, 토론토, 로즈몬트, 어빙, 피닉스, 로스앤젤레스, 샌프란시스코를 거쳐 시애틀까지 총 10개 도시에서 현지 팬들과 만났다.

지난 2022년 '몬스타엑스 노 리밋 투어(NO LIMIT TOUR)' 이후 약 4년 만에 북미 투어에 나선 몬스타엑스는 한층 확장된 음악 세계와 폭넓은 디스코그래피를 집약한 공연을 선보였다. 데뷔 11년 차에도 새로운 시도를 이어가고 있는 이들은 몬스타엑스만의 음악적 색깔을 선명하게 드러내며 북미에서의 굳건한 입지를 재확인시켰다.

이번 '더 엑스 : 넥서스' 투어에서는 몬스타엑스의 과거와 현재를 아우르는 구성이 돋보였다. 몬베베(팬클럽명)의 뜨거운 응원도 이어졌다. 관객들은 떼창과 큰 함성으로 공연을 즐겼고, 몬스타엑스는 진솔하고 유쾌한 소통으로 팬들과 가까이 호흡했다.

이번 북미 투어에 해외 주요 매체의 호평도 잇따랐다. 미국 경제 전문지 포브스는 LA 공연을 집중 보도하며 몬스타엑스가 10년 넘게 다져온 공연 내공과 한층 발전한 모습을 높이 평가했다. 특히 완성도 높은 퍼포먼스를 비롯해 솔로 무대에서 드러난 멤버별 개성과 다양한 장르를 아우르는 음악적 스펙트럼을 상세히 다뤘다.

영국 음악 매체 롤링스톤 UK는 몬스타엑스가 "여전히 무대를 향한 열정과 불꽃을 유지하고 있다"고 전하며 탄탄한 팀워크와 팬들과의 유대감을 조명했다.

미국 음악 전문 매체 빌보드와 연예 매체 엔터테인먼트 투나잇, 엔터테인먼트 매체 할리우드 리포터 등에서도 몬스타엑스의 북미 공연을 주목해 눈길을 끌었다.

또한 미국 뉴욕 매체 앰뉴욕은 몬스타엑스를 "강력한 무대 존재감을 발휘하는 그룹"이라고 평가하며 정교한 군무와 생생한 라이브를 호평했다.

엔터테인먼트 매체 스위티 하이와 공연 전문 매체 브로드웨이월드 역시 몬스타엑스만의 차별화된 무대와 뛰어난 공연 역량에 호평을 보냈다.

북미 공연을 성공적으로 마친 몬스타엑스는 소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 "이번 투어를 준비하면서 지금의 몬스타엑스가 어떤 음악과 무대를 보여드릴 수 있을지 많이 고민했고, 그만큼 다양한 모습을 보여드리기 위해 노력했다"고 말했다.

이어 "공연마다 몬베베가 보내주신 반응을 보면서 저희가 준비한 것들이 잘 전달된 것 같아 기쁘고 감사했다. 앞으로도 새로운 음악과 무대를 고민하며 계속 나아가는 현재진행형 몬스타엑스를 기대해 주시고 함께 해달라"라고 진심 어린 소감을 전했다.

몬스타엑스는 오는 11월 21일과 22일 인천 인스파이어 아레나에서 '더 엑스 : 넥서스' 앙코르 콘서트를 개최하고 팬들과 만날 예정이다.

alice09@newspim.com